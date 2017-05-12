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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Курганской области
18:13  12 мая 2017 0

В курганской клинике пластической хирургии объяснили смерть пациентки

Открытая лицензия на 04.08.2015. Доктор.Медицина., врач, медицина, операция, доктор, хирург
Женщина умерла на следующий день после операцииФото: Pixabay

Руководство ООО «Мэрилин» рассказало об обстоятельствах смерти пациентки в своей клинике в Кургане. Там считают, что гибель женщины стала трагической случайностью, от которой никто не застрахован.

«3 мая 2017 года на базе стационара Областной железнодорожной больницы пациентке Светлане Гневашевой была проведена пластическая операция пластическим хирургом нашей клиники. Проведенная операция в пластической хирургии не относится к числу сложных, длилась не более двух часов», — говорится в официальном пресс-релизе клиники.

Осложнения дали о себе знать на следующий день. «Когда пациентка внезапно в отделении хирургии потеряла сознание, для ее спасения были задействованы все ресурсы больницы. Светлане Гневашевой была оказана полномасштабная медицинская помощь. Женщина была помещена в палату интенсивной терапии, была вызвана бригада кардиологов и сосудистых хирургов. Предварительным диагнозом, подтвердившимся впоследствии, стала тромбоэмболия», — рассказали в ООО «Мэрилин».

Здесь подчеркивают, что это первый несчастный случай за 10 лет работы клиники, в которой состоят опытные врачи, а также что женщина прошла все необходимые обследования перед оперативным вмешательством.

В Следственном комитете по Курганской области проводят проверку по факту смерти пациентки.

Татьяна Жаткина
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