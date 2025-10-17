Какие праздники отмечают 19 октября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 19 октября 2025 Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Воскресенье, 19 октября, в мире связано с джином, оценкой жизненных этапов, протестом против моды и мыльными пузырями. В России отмечают день отца, лицеиста и два профессиональных праздника. Православные верующие чтят память апостола Фомы, а в народе — Фомин день. В эту дату родились Огюст Люмьер, Александр Галич, Вероника Кастро, Трей Парке и Людмила Соколова. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 19 октября 2025 года

Всемирный день детской кости и суставов

Ежегодно 19 октября отмечается Всемирный день детской кости и суставов (World Pediatric Bone and Joint Day). Праздник педиатрами учрежден в 2012 году.

Сегодня такие патологии, как остеопороз, дисплазия тазобедренного сустава, сколиоз, плоскостопие и нарушения осанки, встречаются все чаще. Их причины — недостаток кальция и витамина D, малоподвижный образ жизни, ожирение и травмы.

В этот день проходят лекции, акции и благотворительные мероприятия, направленные на профилактику и помощь детям с болезнями суставов и костей. Врачи напоминают: чтобы снизить риск, важно правильно питаться, больше двигаться, меньше времени проводить за экраном и регулярно обследоваться у ортопеда.

Международный день джина с тоником

В воскресенье, 19 октября, отмечают праздник знаменитого коктейля, который сочетает джин и тоник. Истоки напитка уходят в XIX век: британцы в Индии добавляли джин к горькому тонику с хинином для профилактики малярии. Со временем коктейль стал популярным в Европе и по всему миру.

Джин — алкогольный напиток с можжевельником и травами, а тоник — газированная вода с хинином. Сегодня для приготовления классического джин-тоника используют 50 мл джина, 150 мл тоника и лед, по желанию добавляют лимон, лайм или ягоды.

Праздник можно отметить дегустацией разных сортов джина, приготовлением коктейлей, пикником с закусками или изучением истории напитка. Главное — не переборщить, насладиться вкусом и провести время в приятной компании.

День «Оцените свою жизнь»

Каждый год 19 октября отмечается День «Оцените свою жизнь» (Evaluate Your Life Day) — напоминание о том, как важно время от времени останавливаться и переосмысливать свой путь.

Праздник придумали супруги Томас и Рут Рой, создатели более 80 необычных дат проекта Wellcat Holiday & Herbs. Его цель — помочь людям осознать, довольны ли своими целями и направлением, в котором движутся.

В этот день стоит честно ответить себе: счастливы ли вы? что приносит радость, а что мешает развитию? Можно записать свои мысли, определить приоритеты, наметить новые цели и шаги к ним.

День написания письма в будущее

Ежегодно 19 октября отмечается День написания письма в будущее — праздник, посвященный воспоминаниям, мечтам и надеждам. В этот день люди пишут послания себе, близким или потомкам, чтобы спустя годы узнать, как изменилась их жизнь.

Традиция писать в будущее появилась еще в советские времена, когда создавали «капсулы времени» — металлические контейнеры с письмами, замурованные в стены зданий или памятников. Сегодня письма в будущее чаще пишут для себя — чтобы сохранить важные мысли и цели. Послание можно отправить онлайн или написать от руки, добавив фото или символический предмет.

День «одевайся как придурок»

Каждый год 19 октября отмечается необычный и веселый праздник — День «Одевайся как придурок» (Dress Like a Dork Day). В этот день принято нарушать все правила моды и носить то, что душе угодно — яркое, нелепое, экстравагантное и совершенно не сочетающееся между собой.

Идея праздника возникла как шутка и протест против диктата модных стандартов. Ведь даже высокая мода часто выглядит странно и далека от реальной жизни — дизайнеры создают свои коллекции ради самовыражения, а не практичности.

Праздник напоминает, что одежда — это способ выразить индивидуальность, а не обязанность следовать трендам. В этот день можно смело надеть самые безумные вещи из гардероба: носки разного цвета, шляпу с перьями, блестящие штаны или пижаму.

День раздавленных мыльных пузырей

Каждый год 19 октября отмечается забавный и необычный праздник — День раздавленных мыльных пузырей. Он напоминает о детской радости, легкости и быстротечности момента, ведь мыльные пузыри живут недолго, но успевают подарить улыбку каждому.

Игра с пузырями давно стала символом веселья и беззаботности. Сегодня их можно увидеть на детских праздниках, пенных вечеринках и мыльных шоу, где волшебные шары из пены парят в воздухе, отражая радугу.

Но у этого праздника есть и научная сторона. Физика пузырей — удивительно сложная наука. Так, французские ученые из Лилля создали пузырь, который продержался 465 дня, а американские физики смогли надуть пузырь из холодного газа рубидия на МКС.

Российские праздники 19 октября 2025 года

День отца

В России День отца отмечается третье воскресенье октября с 2021 года по указу Президента РФ, чтобы подчеркнуть роль отца в воспитании детей и укрепить институт семьи. До этого праздник имел лишь локальные версии в разных регионах, а официальный День матери празднуется в последнее воскресенье ноября.

Взрослые дети звонят отцам или навещают их, младшие — дарят собственноручные подарки. В разных странах День отца отмечают по-своему: в США — третье воскресенье июля, в Австралии и Новой Зеландии — первое воскресенье сентября, в Италии — в День Святого Джузеппе. Подарки варьируются от открыток и сладостей до алкоголя, инструментов или аксессуаров.

День работников пищевой промышленности

Отмечается третье воскресенье октября с 1966 года. Праздник чествует пекарей, поваров, технологов, шеф-поваров, пивоваров и других специалистов, обеспечивающих производство и переработку продуктов.

Цель — подчеркнуть важность отрасли для продовольственной безопасности и качества продукции. Проводятся фестивали, выставки, концерты, награждения лучших специалистов. Праздник также знакомит с малоизвестными профессиями: ремюеры, обвальщики, купажисты, шоколатье, пиццмейкеры, инженеры-технологи и логисты.

День работников дорожного хозяйства

Отмечается третье воскресенье октября. Праздник был учрежден в 1996 году как «День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства», а в 2000 году переименован в «День работников дорожного хозяйства».

Он чествует более 750 тысяч специалистов, занятых в строительстве, содержании и эксплуатации российских дорог и мостов. Благодаря их труду обеспечивается безопасное движение автомобилей, грузов и пассажиров, поддерживается экономическое и социальное развитие страны.

Особое внимание уделяется строительству новых трасс, мостов и инфраструктуры, включая удаленные населенные пункты. В празднование включены торжественные мероприятия, награждения грамотами и почетными званиями, отмечая вклад дорожников в развитие государства.

День лицеиста

Отмечается 19 октября в честь открытия Царскосельского лицея в 1811 году, учебного заведения для подготовки будущих государственных деятелей. Среди первых выпускников — Александр Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер, Пущин и Горчаков.

Сегодня праздник отмечают в лицеях и школах с углубленным обучением, включая творческие вечера, открытые уроки, выставки и встречи выпускников. Мероприятия сохраняют традиции школьного содружества и знакомят учеников с историей лицея.

Православный праздник 19 октября 2025 года

День памяти апостола Фомы

Отмечается 19 октября в честь апостола Фомы, одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. По Евангелию, Фома сначала не поверил в воскресение Христа, заявив, что не уверует, пока не увидит раны от гвоздей и не вложит в них свои пальцы.

На восьмой день после Воскресения Христос явился ему и показал свои раны, после чего Фома уверовал, произнеся: «Господь мой и Бог мой!» Образ Фомы символизирует человеческое сомнение и путь к вере через доверие Богу.

После вознесения Христа апостол Фома проповедовал в Палестине, Месопотамии, Эфиопии и Индии, обретя дар исцелять болезни и изгонять злых духов. Он принял мученическую смерть в Каламидской стране.

Народный праздник 19 октября 2025 года

Фомин день

По народному календарю 19 октября отмечают Фомин день, посвященный апостолу Фоме, одному из двенадцати учеников Иисуса Христа. В этот день на Руси подводили итоги года и проверяли запасы зерна и продуктов, выражая благодарность святому за урожай.

Если амбары были полны, ставили свечи в церкви. Людям с болезнями давали хлебные горбушки — считалось, что это помогает выздороветь. Девочек учили ткацкому мастерству, а сыновей — хозяйству и ведению зерна. Святого считали покровителем бережливости; расточительных людей Фома не поддерживал.

Народные поговорки и приметы

Отсутствие ветра, например, указывало на предстоящее похолодание, а ярко-красный цвет вечерней зари связывали с ухудшением погодных условий. Появление сухого снега считалось признаком благоприятного и богатого урожаем лета.

Если дым поднимается вертикальным столбом, это предвещает ясную погоду; если же он стелется по земле, возможны осадки. Туманное утро в этот день, как правило, обещало хорошую погоду, тогда как желтые полосы на небе указывают на вероятность дождей.

Чего нельзя делать 19 октября

В Фомин день запрещалось проявлять расточительность: все запасы еды и зерна следовало беречь, иначе дом мог лишиться благополучия. Нельзя было ссориться с близкими или устраивать шумные торжества — это считалось плохой приметой. Также не рекомендовалось хвалиться богатством перед посторонними, иначе запасы быстро исчезнут.

Особое внимание уделялось помощи больным и бедным: отказ в поддержке считался опасным и мог повлечь несчастья. Праздник был посвящен бережливости, заботе о семье и ближних, а нарушение этих правил считалось нежелательным и могло привести к бедам.

