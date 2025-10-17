Зимняя сказка в октябре: где в России уже выпал снег, карта
В некоторых регионах России в середине октября выпал снег
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Некоторые районы Сибири уже покрылись снегом, а районы Байкала встретили аномальные морозы до -20 градусов. В то же время жителям Москвы и большей части европейской России придется ждать снега еще больше месяца. Подробнее о погодных контрастах URA.RU рассказала ведущая прогностического центра «МЕТЕО» Алена Дублюк.
Где в России уже выпал снег: карта снежного покрова
На сегодняшний день снежное покрывало уже украсило определенную часть территории России. По данным Алены Дублюк, снегом покрыто 80% азиатской части страны. Белые пейзажи уже можно наблюдать в Омске, Новосибирске, Салехарде и Норильске.
На европейской части России картина совсем иная — снег выпал лишь на 5-10% территории, преимущественно в северо-восточных районах, включая Воркуту и Нарьян-Мар. Также снежный покров наблюдался в Архангельске и республике Коми, но он носит непостоянный характер.
Наиболее суровая погода установилась в районах вблизи озера Байкал. По словам метеорологов, здесь природа словно перепрыгнула через осень прямо в конец ноября. Температура воздуха опускается до -15...-20 градусов, что на 8-10 градусов ниже климатической нормы для этого времени года.
Карта: где в России выпал снег
Фото: Лия Попова
