Брусничная настойка: 10 простых домашних рецептов

Вкусную настойку на бруснике можно с легкостью приготовить на собственной кухне. Натуральная брусника кислая, но за счет этого напиток обретает освежающий ягодный вкус. Кроме того, ягоду можно использовать и свежую, и замороженную. URA.RU собрало топ-7 наиболее удачных сочетаний брусники с различными алкогольными основами.

Чем полезна брусника

Бруснику называют ягодой бессмертия и чудо-ягодой, так как она благотворно воздействует на здоровье человека. По данным Роспотребнадзора, благодаря своим полезным свойствам брусника используется для лечения самых разнообразных заболеваний.

Брусника содержит органические кислоты, пектин, каротин, дубильные компоненты, а также витамины A, C и E. В составе ягод присутствуют глюкоза, сахароза и фруктоза. Кроме того, брусника отличается высоким содержанием минеральных элементов — калия, кальция, магния, марганца, железа и фосфора.

«Примечательно, что в 100 граммах ягод содержится до 95% суточной потребности в органических кислотах, 32,5% необходимого организму марганца и 16,7% витамина C. Брусника богата бензойной кислотой, благодаря чему отличается длительным сроком хранения», — сообщается на сайте ведомства.

Брусника рекомендуется к употреблению людям всех возрастов. Специалисты отмечают, что эта ягода особенно полезна при хронической усталости и ослабленном иммунитете. Благодаря высокому содержанию витамина С , а также арбутину, обладающему антисептическими свойствами, брусника способствует профилактике простудных заболеваний.

Кому нельзя бруснику

Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют употреблять бруснику гипертоникам, так как она достаточно быстро снижает артериальное давление. Также не желательно есть эту ягоду людям с язвенной болезнью желудка и гастритом.

Топ-7 рецептов брусничной настойки

Брусничная настойка на водке

Ингредиенты:

брусника — 1,5 кг;

сахар — 180 г;

водка — 1,5 л.

Приготовление: бруснику необходимо тщательно перебрать, удалив поврежденные и испорченные экземпляры. Затем промыть их под проточной холодной водой и обсушить, разложив на бумажном полотенце. Вымыть трехлитровую банку с помощью средства для посуды и хорошо обсушить. Пересыпать в банку подготовленную бруснику.

В банку с брусникой необходимо добавить сахар и водку, после чего плотно закрыть емкость и тщательно встряхнуть несколько раз, чтобы сахар полностью растворился. При желании смесь можно аккуратно перемешать длинной ложкой.

Банка убирается в темное место и выдерживается при комнатной температуре в течение 1,5 месяца. Рекомендуется ежедневно доставать банку и энергично встряхивать ее несколько раз.

Через 1,5 месяца настойку следует процедить через несколько слоев марли или тонкую хлопчатобумажную ткань. Полученный напиток разливается по бутылкам и плотно закупоривается. Настойку рекомендуется выдержать еще в течение двух недель, после чего можно приступать к дегустации.

Брусничная настойка на коньяке

Ингредиенты:

коньяк — 0,5 л;

брусника — 250 г;

мед или сахар — 25–50 г.

Приготовление: ягоды необходимо слегка размять с помощью деревянной скалки, после чего переложить их в чистую стеклянную банку. Затем следует залить ягоды коньяком, тщательно перемешать полученную смесь и плотно закрыть емкость крышкой.

Настаивать состав рекомендуется в темном и теплом месте в течение 15–20 дней. По истечении указанного срока настой следует процедить через марлю, аккуратно отжав ягоды для максимального извлечения сока. Получившуюся жидкость нужно разлить по бутылкам и герметично закрыть.

Брусничная настойка на самогоне с медом

Ингредиенты:

алкоголь (самогон 40%) — 1 л;

ягоды брусники — 1 кг;

свежий мед — 100 г.

Приготовление: ягоды необходимо тщательно очистить от примесей, промыть и обсушить с помощью вафельного полотенца. Бруснику помещают в стеклянную посуду, после чего добавляют алкогольный компонент. Смесь тщательно перемешивают, плотно закрывают крышкой и оставляют настаиваться в течение одного месяца. По истечении этого времени жидкость отделяют от осадка, затем вводят мед. Состав вновь тщательно перемешивают и оставляют для настаивания еще на пять дней.

Настойка из брусники с яблоком

Ингредиенты:

брусника — 140 г;

красные яблоки средней величины — 2 шт.;

водка — 0,75 л.

Приготовление: бруснику необходимо залить водкой, плотно закрыть емкость и оставить для настаивания на три недели. По истечении этого срока настой следует процедить. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать дольками, добавить их в полученную наливку. Смесь должна настаиваться еще полтора месяца.

Калиново-брусничная настойка

Ингредиенты:

водка (самогон) — 1 л;

брусника— 500 г;

калина — 500 г;

сахар — 100 г.

Приготовление: ягоды необходимо тщательно перебрать и промыть, после чего выложить их в подготовленную банку. Затем к ягодам добавляют сахар и слегка разминают смесь. После этого вливают водку или самогон и тщательно перемешивают содержимое ложкой. Банку плотно закрывают крышкой и оставляют в темном месте на срок от двух до трех недель. По истечении этого времени настойку процеживают через мелкое сито и дополнительно фильтруют.

Настойка из брусники с добавлением перца и имбиря

Ингредиенты:

корень имбиря — 3 см;

перец чили красный — 1 шт.;

перец душистый горошком — 1 ч. л.;

брусника — 200 г;

водка — 1 л.

Приготовление: корень имбиря следует очистить и нарезать кружками толщиной около 5 мм. В случае, если требуется получить более острую настойку, рекомендуется надрезать стручок чили с острого конца на треть его длины. Горошины душистого перца необходимо слегка раздавить при помощи пестика или тяжелого ножа.

Все подготовленные ингредиенты объединяются и заливаются водкой. Смесь настаивается в светлом месте в течение двух суток, после чего ее следует переместить в темное помещение и выдерживать еще от двух до трех недель.

Настойка брусники и лимона

Ингредиенты:

водка — 2 литра;

брусника — 1,5 кг;

сахар — по вкусу;

лимонный сок — по вкусу.

Приготовление: брусника должна быть предварительно замороженной, но к использованию нужно ее полностью освободить от инея. Водку рекомендуется предварительно охладить. Ягоды брусники следует измельчить с помощью мясорубки. Лимон и сахар добавляются поэтапно, небольшими порциями.

В охлажденную водку, налитую в большую емкость, добавляется приготовленная брусничная масса до заполнения оставшегося объема. Емкость накрывают марлей и помещают в прохладное помещение, например, в подвал, для настаивания в течение месяца.

По истечении этого срока настойка изменит свой цвет, что будет свидетельствовать о ее готовности. Далее напиток необходимо процедить и разлить по предварительно очищенным бутылкам.

