Что за шоу «Свадьба вслепую»: подробности о скандальном реалити

Телеведущая Дана Борисова и актер Владимир Тишко стали участниками шоу «Свадьба вслепую» Фото: Анна Салынская/ТАСС | Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В четверг, 16 октября 2025 года, телеканал «Пятница!» показал один из самых скандальных выпусков шоу «Свадьба вслепую» с участием телеведущей Даны Борисовой и актера Владимира Тишко. «Брачный эксперимент» превратился в настоящую битву характеров с обвинениями в «пассивном сексуальном насилии» и бегством из дома. Подробнее о программе, его правилах и ведущих — в материале URA.RU.

Что такое «Свадьба вслепую»: история и правила проекта

«Свадьба вслепую» — это российское реалити-шоу, основанное на датской франшизе «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight), которая успешно адаптирована во многих странах мира. Премьера российской версии состоялась 30 июля 2024 года на телеканале «Пятница!».

Концепция шоу необычна и провокационна: участники сначала вступают в брак с незнакомцем, выбранным для них экспертами на основе психологической совместимости, и только потом начинают узнавать друг друга. Герои не видят своих будущих супругов до свадебной церемонии, на которой впервые встречаются уже у алтаря.

После символического бракосочетания молодожены проводят вместе неделю, знакомятся с родственниками и друзьями друг друга, ведут совместный быт и пытаются наладить отношения. По окончании «медового месяца» участники принимают решение: сохранить брак и продолжить отношения или расторгнуть союз и вернуться к прежней жизни.

Ведущие и участники первого сезона «Свадьба вслепую»

Роза Сябитова являлась ведущей первого сезона реалити-шоу «Свадьба вслепую» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Первый сезон «Свадьбы вслепую», вышедший в июле 2024 года, вели профессиональная сваха Роза Сябитова и ясновидящая Фатима Хадуева. Именно они подбирали пары из 500 анкет людей с неудачным семейным опытом из разных городов и стран.

Участниками первого сезона стали обычные люди разных профессий: брокеры, фитнес-тренеры, воспитатели и другие. Одной из самых запомнившихся пар первого сезона были пиар-менеджер Дарья Василевская и брокер Артем Ушаков, которые, несмотря на разницу в возрасте, сохранили отношения и после окончания проекта.

Второй сезон «Свадьба вслепую»: звезды вступают в игру

Блогер Роман Каграманов - ведущий второго сезона шоу «Свадьба вслепую» Фото: Алексей Даничев / Фотохост Конгресса молодых учёных

Второй сезон шоу стартовал 31 июля 2025 года с новым ведущим — блогером и певцом Романом Каграмановым. Главным отличием от первого сезона стал звездный состав участников. В премьерном выпуске второго сезона приняли участие шоумен Прохор Шаляпин и победительница кулинарного проекта «Кондитер» Ольга Вашурина. Свежие выпуски выходят по четвергам в 19:00 на телеканале «Пятница!».

Дана Борисова и Владимир Тишко на шоу «Свадьба вслепую»

Выпуск от 16 октября 2025 года стал одним из самых обсуждаемых в истории шоу. Его героями стали 49-летняя телеведущая Дана Борисова, известная по программе «Армейский магазин», и 55-летний актер и телеведущий Владимир Тишко, прославившийся благодаря рекламе стирального порошка Tide и программе «Москва: Инструкция по применению».

Первая встреча пары у алтаря сразу задала тон всему эксперименту. Увидев друг друга, оба не смогли скрыть разочарования. На вопрос Борисовой «Как я вам?» Тишко уклончиво ответил: «Вы мне хорошо... знакомы». Сама телеведущая позже призналась, что ожидала увидеть мужчину другого типа: «Мне всегда нравились коренастые мужчины с животиком, а Владимир оказался слишком спортивным и поджарым».

Следуя правилам шоу, молодожены должны были внести деньги в семейный бюджет. Здесь возник первый конфликт: Борисова вложила 10 тысяч рублей на неделю, в то время как Тишко заявил, что вносит 50 тысяч, но только для себя.

Неделя скандалов и истерик

Совместная жизнь «супругов» оказалась полна конфликтов. Будучи веганом со стажем, Владимир критиковал Дану за то, что она не завтракает, отказывался пить газированную воду и читал лекции о здоровье. Борисова в свою очередь жаловалась на зануду-мужа: «Володька — занудная душнила».

Один из самых ярких конфликтов произошел, когда Тишко начал ходить по квартире Борисовой в халате. Телеведущая устроила сцену, заявив, что ее «очень триггернул его развратный внешний вид». Не выдержав скандала, Владимир сбежал в ближайшую кофейню.

После нескольких попыток наладить отношения, включая совместную тренировку по боксу, где Борисова «отлупасила» своего нового супруга, пара отправилась в санаторий лечебного голодания — сюрприз от Тишко. Там разгорелся очередной скандал: когда Владимир снял штаны при Дане для медицинского осмотра, она устроила истерику, назвав это «пассивным сексуальным насилием».

Итог эксперимента

В финале недельного эксперимента пара решила остаться друзьями. Владимир признался, что ему понравилась «девичья стыдливость и наивность» Даны, а также ее боевой дух, но он считает, что внесет в ее жизнь «хаос». Борисова выразила сожаление, что Тишко так и не пригласил ее к себе домой, но решила оставить себе кольцо.

Сам Тишко позже признался, что участие в шоу было для него настоящим испытанием: «Было сложно — не то слово. Я с радостью вспоминал, как меня заживо закапывали в могилу на шоу „Выживалити“, с нежностью вспоминал, как я висел над пропастью, как голодал и орал от страха. Все это было, как поездка к любимой бабушке на лето по сравнению с тем дискомфортом, который я испытывал на этом шоу».

Предыстория отношений героев

Интересно, что до встречи на программе Борисова знала о Владимире только то, что он снимался в рекламе стирального порошка, а не его богатую биографию и прошлые романы.

Личная жизнь обоих участников до шоу была наполнена драматичными событиями. Владимир Тишко имел длительные отношения с телеведущей Анфисой Чеховой, которые закончились трагедией — аборт, на который решилась Чехова, разрушил их союз. После этого были еще отношения с Эмилией Вишневской, закончившиеся взаимными обвинениями.

Дана Борисова также не отличалась стабильностью в личной жизни. Ее единственный официальный брак с бизнесменом Андреем Трощенко продлился всего несколько месяцев, а от гражданского брака с Максимом Аксеновым у нее есть дочь Полина, отношения с которой складываются непросто.