Саша Белый, Есенин, Высоцкий: биография и топ-5 лучших ролей Сергея Безрукова

Сергей Безруков — российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа Фото: Бригада (2002) / Россия / АВАТАР-ФИЛЬМ / Режиссер Алексей Сидоров

Один из самых узнаваемых российских актеров 18 октября 2025 года отмечает 52-й день рождения. Сергей Безруков сыграл более 100 ролей в кино и сериалах — от криминальных авторитетов до русских поэтов. Подробнее о жизни, карьере и топ-5 киноработах Сергея Безрукова в материале URA.RU.

Биография Сергея Безрукова: от сына актера до народного артиста России

Сергей Витальевич Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве в актерской семье. Его отец, Виталий Безруков, работал актером и режиссером в Московском академическом театре сатиры. Мать, Наталья Михайловна, была домохозяйкой, а затем работала заведующей магазином. Актер получил свое имя в честь любимого поэта отца — Сергея Есенина, образ которого впоследствии стал знаковым в его творческой карьере.

С детства мечтая пойти по стопам отца, Сергей часто бывал в театре и проявлял творческие способности. После окончания школы в 1990 году поступил в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. Окончив учебное заведение в 1994 году, молодой актер сразу был принят в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, где сыграл множество ярких ролей.

Параллельно с театральной карьерой Сергей начал сниматься в кино. Первые роли были небольшими, но уже в них проявился его незаурядный талант. Настоящая слава пришла к Безрукову в начале 2000-х годов после выхода на экраны сериала «Бригада», где он исполнил роль Саши Белого.

В 2001 году Безруков получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2008 году стал Народным артистом России. Среди его наград — премия «Золотой орёл», театральная премия «Чайка», «Российская национальная актёрская премия имени Андрея Миронова „Фигаро“ и многие другие.

В 2010 году Сергей основал антрепризный «Театр Сергея Безрукова», а с 2014 года является художественным руководителем Московского губернского театра. В 2016 году актер запустил собственную кинокомпанию, которая уже выпустила несколько успешных проектов.

Отдельная страница в творческой биографии Безрукова — музыка. В 2018 году он собрал рок-группу «Крестный папа», с которой выпустил несколько синглов и активно выступает.

Личная жизнь актера также насыщенна событиями. Безруков был женат дважды. С 2000 по 2015 год его супругой была актриса Ирина Безрукова. В 2016 году актер женился на режиссере и сценаристе Анне Матисон, с которой воспитывает троих детей: дочь Марию (2016) и сыновей Степана (2018) и Василия (2021). Также у Безрукова есть старшие дети — Александра (2008) и Иван (2011).

За свою карьеру Сергей Безруков сыграл множество разноплановых ролей, но некоторые из них особенно запомнились зрителям и критикам. К 52-летию актера вспоминаем его самые яркие киноработы.

Топ-5 киноработ Сергея Безрукова

1.Сериал «Бригада», 2002 (Саша Белый)

Безруков исполнил главную роль — Александра Белова (Сашу Белого), главаря «Бригады», бандита — в сериале «Бригада» (2002) Фото: Бригада (2002) / Россия / АВАТАР-ФИЛЬМ / Режиссер Алексей Сидоров

Роль Саши Белого в криминальной саге «Бригада» стала настоящим прорывом в карьере Безрукова и принесла ему всероссийскую известность. Сериал, снятый режиссером Алексеем Сидоровым, рассказывает историю четырех друзей, которые в лихие 90-е становятся одной из самых влиятельных преступных группировок Москвы.

Интересно, что режиссер изначально не видел Безрукова в роли жесткого криминального авторитета. Алексей Сидоров искал на главную роль актера брутального типа, вроде молодого Мэла Гибсона или Владимира Машкова. Светловолосый и улыбчивый Безруков, известный к тому времени театральной ролью Есенина, никак не вписывался в образ бандита.

На кастинге актер убедительно продемонстрировал свою способность перевоплощаться. По легенде, чтобы доказать, что может быть жестким, Безруков схватил за грудки незнакомого актера Дмитрия Дюжева (будущего «Космоса») и обложил его матом. Такой неожиданный поступок произвел впечатление на создателей сериала, и Безрукова утвердили на роль.

«Бригада» стала культовым проектом, а Саша Белый — одним из самых цитируемых персонажей российского телевидения. Несмотря на критику за романтизацию бандитизма, сериал собрал миллионы зрителей у экранов. После выхода «Бригады» Безрукову стали предлагать множество похожих ролей в криминальных драмах, от которых он категорически отказывался, чтобы избежать актерского клише.

Критики высоко оценили работу Безрукова в «Бригаде», отмечая, что актер сумел показать эволюцию своего персонажа от обычного московского парня до властного и расчетливого главаря преступной группировки. Особенно удались артисту драматические сцены, где его герой переживает потерю близких и разочарование в друзьях.

В 2012 году был снят сиквел «Бригада: Наследник», но Безруков отказался от участия в продолжении, заявив, что «к пройденным ролям не возвращается». Единственным исключением стало камео Саши Белого в фильме «Бой с тенью» (2005), снятом тем же Алексеем Сидоровым.

2. Сериал «Есенин», 2005 (Сергей Есенин)

Фильм снят режиссером Игорем Зайцевым по мотивам произведения Виталия Безрукова «Сергей Есенин» Фото: Есенин (2005) / Россия / «Про-Синема Продакшн» по заказу Первого канала / Режиссер Игорь Зайцев

Роль великого русского поэта стала одной из самых значимых в творческой биографии Безрукова. Сериал «Есенин», снятый по мотивам произведения отца актера Виталия Безрукова, представляет конспирологическую версию смерти поэта.

Для Сергея эта роль была особенно важна — еще в 1995 году он сыграл Есенина в спектакле Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..». За эту работу в 1997 году Безруков был удостоен Государственной премии РФ.

В сериале режиссера Игоря Зайцева Безруков выступил не только как исполнитель главной роли, но и как идейный вдохновитель проекта, а на съемках некоторых эпизодов даже заменял режиссера. Безруков говорил, что это было безумие — совмещать актерские и режиссерские задачи в одном проекте..

Сюжет сериала развивается в двух временных пластах: в 1920-х годах, когда жил и трагически погиб Сергей Есенин, и в середине 1980-х, когда подполковник МУРа Александр Хлыстов (Александр Михайлов) проводит частное расследование обстоятельств смерти поэта.

Ради роли Есенина Безруков отказался от предложений сыграть Остапа Бендера в «Золотом теленке» и Вронского в «Анне Карениной». Однако от роли Иешуа в «Мастере и Маргарите» актер отказаться не смог, поэтому в определенный период ему приходилось разрываться между съемками в двух масштабных проектах.

Критики и зрители неоднозначно оценили работу Безрукова в роли Есенина. Одни хвалили актера за эмоциональную глубину и точность воплощения образа, другие критиковали за излишне буйную трактовку характера поэта. «Литературная газета» писала: «Все время не покидает ощущение какой-то легкой клоунады, как будто мне показывают не трагичнейшего поэта России, а научившегося писать стихи Шуру Балаганова».

3. Фильм «Каникулы строгого режима», 2009 (Вор в законе Виктор Сумароков)

Сергей Безруков исполнил главную роль — Виктора Сумарокова (Сумрака), осужденного, вора-рецидивиста в фильме «Каникулы строгого режима» Фото: РИА Новости / Первый канал и 20 Century Fox

Комедийная драма «Каникулы строгого режима» режиссера Игоря Зайцева по роману Андрея Кивинова и Федора Крестового позволила Безрукову продемонстрировать свой комедийный талант в сочетании с драматическим мастерством.

В центре сюжета — история двух заключенных, сбежавших из тюрьмы и волею судьбы ставших вожатыми в пионерском лагере. Безруков исполнил роль авторитетного вора в законе Виктора Сергеевича Сумарокова по кличке Сумрак, а его партнером по экрану стал Дмитрий Дюжев, сыгравший бывшего милиционера Евгения Кольцова.

Эта роль стала своеобразным ироничным продолжением криминальной линии в кинокарьере актера. Если в «Бригаде» его герой был суровым и серьезным бандитом, то в «Каникулах строгого режима» Безруков создал образ харизматичного преступника с чувством юмора и неожиданно мягким сердцем.

Работа над фильмом продолжалась два года. Съемки проходили в живописных местах Псковской области. Создатели картины сознательно избегали «туалетного юмора», столь распространенного в отечественных комедиях того периода, делая ставку на качественные диалоги и неожиданные сюжетные повороты.

Критики отметили, что в фильме много отсылок к советским кинохитам: «Джентльмены удачи», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Бриллиантовая рука». При этом «Каникулы строгого режима» не выглядят как простая копия, а скорее как уважительное переосмысление классики.

Фильм имел большой успех в прокате, собрав более 17,5 миллионов долларов, что стало одним из лучших показателей для российского кино того времени. Журнал «Кирилл и Мефодий» писал: «Фильм представляет собой очень качественную продукцию. Сразу видна рука высококлассных продюсеров — в фильме собраны лучшие отечественные актеры, превосходная операторская работа, очень смешной сценарий, превосходный саундтрек».

Для Безрукова роль Сумрака стала еще одним доказательством его актерской многогранности. Ему удалось создать по-настоящему живого персонажа, вызывающего симпатию несмотря на криминальное прошлое. Особенно трогательными получились сцены взаимодействия его героя с детьми, где вор-рецидивист неожиданно проявляет педагогические таланты и человеческую теплоту.

4. Фильм «Адмиралъ», 2008 (Генерал Каппель)

Сергей Безруков сыграл роль генерала Владимира Каппеля в фильме «Адмиралъ» (2008) Фото: Адмиралъ (2008) / Россия / ПЦ «Даго» по заказу Первого канала и при поддержке Госкино и Свердловской киностудии / Режиссер Андрей Кравчук

В исторической драме Андрея Кравчука «Адмиралъ», посвященной жизни и судьбе Александра Колчака, Сергей Безруков исполнил роль белогвардейского генерала Владимира Каппеля — одного из наиболее талантливых военачальников Белой армии.

Примечательно, что изначально на роль Каппеля был утвержден Владислав Галкин, но из-за травмы ноги, полученной на съемках сериала «Диверсант», он не смог принять участие в проекте. Так роль досталась Безрукову, для которого это стало первым опытом работы в масштабном историческом полотне.

«Адмиралъ» повествует о драматических событиях Гражданской войны в России через призму личной истории адмирала Колчака (Константин Хабенский) и его возлюбленной Анны Тимиревой (Елизавета Боярская). На фоне крушения Российской империи и революционных потрясений разворачивается история любви, верности и предательства.

Роль генерала Каппеля, хоть и является второстепенной, стала одной из самых запоминающихся в фильме благодаря харизматичной игре Безрукова. Актер создал образ бесстрашного, преданного своим идеалам офицера, готового идти до конца ради того, во что он верит. Особенно впечатляющими получились батальные сцены и финальный легендарный «ледяной поход» армии Каппеля.

За эту роль Безруков получил награду «Золотой меч» на VI Международном фестивале военного кино имени Ю.Н. Озерова в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Критики отмечали, что актеру удалось показать внутренний драматизм своего героя при внешней сдержанности, что характерно для офицера старой школы.

Несмотря на определенные исторические неточности фильма, отмеченные историками, «Адмиралъ» стал значимым событием в российском кинематографе и занял второе место по сборам в кинопрокате России 2008 года.

5. Фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», 2011 (Владимир Высоцкий)

«Высоцкий. Спасибо, что живой» — российский фильм 2011 года в жанрах драма и биография Фото: Высоцкий. Спасибо, что живой (2011) / Россия / «Дирекция кино», «Монументал пикчерс» / Режиссер Пётр Буслов

Пожалуй, самая необычная и технически сложная роль в карьере Безрукова — Владимир Высоцкий в биографической драме «Высоцкий. Спасибо, что живой» режиссера Петра Буслова. Фильм основан на реальных событиях из жизни легендарного барда, произошедших в 1979 году во время гастролей в Узбекистане, когда Высоцкий пережил клиническую смерть.

Уникальность этой работы заключается в том, что личность актера, сыгравшего Высоцкого, держалась в строжайшем секрете. Со всей съемочной группой была подписана подписка о неразглашении, а сам Безруков появлялся на съемочной площадке только в специальном силиконовом гриме, радикально менявшем его внешность. Даже в титрах фильма имя исполнителя главной роли не указывалось, что породило множество догадок и версий.

Работа над образом Высоцкого стала для Безрукова настоящим вызовом не только в актерском, но и в техническом плане. Ежедневно перед съемками он проводил по 4-6 часов в кресле гримера, где создавался уникальный пластический грим — силиконовая маска, состоящая из нескольких частей (лоб, нос, подбородок, щеки). Каждый день использовалась новая маска, так как после снятия ее нельзя было использовать повторно.

«Высоцкий. Спасибо, что живой» вызвал неоднозначную реакцию критиков и зрителей. Одни восхищались техническим совершенством грима и глубиной актерской игры, другие критиковали создателей за излишнюю мифологизацию личности Высоцкого и драматизацию событий. Сам Безруков признался только через полгода после премьеры, что именно он сыграл легендарного барда.

Интересно, что в фильме Безруков появляется еще в одной роли — актера Юры, коллеги Высоцкого (прототипом этого персонажа считается Валерий Золотухин).