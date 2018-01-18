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Главные новости Курганской области
13:01  18 января 2018 2

Зауралье стремительно теряет население: миграция выросла, рождаемость упала

Отъезд, Газманов Олег, туристы, отъезд, чемодан, поездка, отпуск, улетать, багаж
За январь — ноябрь 2017 года область покинуло больше 30,4 тысячи человекФото: depositphotos.com © URA.RU

Население Курганской области за прошлый год сократилось более чем на 6,7 тысяч человек. Основные причины — растущая миграция и существенное падение рождаемости.

По данным Свердловскстата, за 11 месяцев прошлого года регион покинуло более 30,4 тысяч человек, при этом въехали в область только 25,7 тысяч. В целом из-за миграции область потеряла 4685 жителей, это более чем на 200 человек больше, чем в 2016 году. Большинство зауральцев переехали на новое место жительства в пределах России. За границу перебрались чуть более тысячи человек, при этом многие земляки предпочли страны СНГ. Ранее «URA.RU» выпустило серию материалов о массовом исходе зауральцев из региона, что вызвало большой интерес читателей.

За тот же период в Зауралье резко снизилась рождаемость. За январь — ноябрь прошлого года родился 8761 малыш, это на 1142 меньше, чем в 2016 году. Умерло всего 11870 зауральцев. Превышение смертности над рождаемостью составило 3109 человек, что более чем на 500 человек больше, чем в 2016 году.

Среди основных причин смерти зауральцев лидируют болезни системы кровообращения (4426 умерших), новообразования (1828 смертей), внешние причины (1187 смертей). При этом выросло количество погибших при ДТП (163 человека) и количество самоубийств (100, а в прошлом году было 99). Однако в целом, согласно статистике, количество смертей, связанных с различными заболеваниями, в регионе снизилось. Сейчас, по данным Росстата, в области проживает 847,4 тысячи человек.

Данные об основных причинах смерти зауральцев в 2017 года
таблица: Свердловскстат

Анна Бояркина
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