13:01 18 января 2018 2

За январь — ноябрь 2017 года область покинуло больше 30,4 тысячи человек Фото: depositphotos.com © URA.RU

Население Курганской области за прошлый год сократилось более чем на 6,7 тысяч человек. Основные причины — растущая миграция и существенное падение рождаемости.

По данным Свердловскстата, за 11 месяцев прошлого года регион покинуло более 30,4 тысяч человек, при этом въехали в область только 25,7 тысяч. В целом из-за миграции область потеряла 4685 жителей, это более чем на 200 человек больше, чем в 2016 году. Большинство зауральцев переехали на новое место жительства в пределах России. За границу перебрались чуть более тысячи человек, при этом многие земляки предпочли страны СНГ. Ранее «URA.RU» выпустило серию материалов о массовом исходе зауральцев из региона, что вызвало большой интерес читателей.

За тот же период в Зауралье резко снизилась рождаемость. За январь — ноябрь прошлого года родился 8761 малыш, это на 1142 меньше, чем в 2016 году. Умерло всего 11870 зауральцев. Превышение смертности над рождаемостью составило 3109 человек, что более чем на 500 человек больше, чем в 2016 году.

Среди основных причин смерти зауральцев лидируют болезни системы кровообращения (4426 умерших), новообразования (1828 смертей), внешние причины (1187 смертей). При этом выросло количество погибших при ДТП (163 человека) и количество самоубийств (100, а в прошлом году было 99). Однако в целом, согласно статистике, количество смертей, связанных с различными заболеваниями, в регионе снизилось. Сейчас, по данным Росстата, в области проживает 847,4 тысячи человек.