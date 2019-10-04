Телеведущего Соловьева, оскорбившего слушателя, высмеяли в стихах

О конфликте с участием Владимира Соловьева написали стихи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналист Максим Шевченко написал стихотворение, посвященное конфликту телеведущего Владимира Соловьева со слушателем из Казани, которого он назвал «мразью» в прямом эфире радиостанции «Вести FM». Впоследствии звезду телеканала «Россия 1» попросили привлечь к ответственности за экстремизм.

В небольшом ироничном поэтическом произведении Шевченко сравнил телеведущего Соловьева, оскорбившего жителя Татарстана, с «барбосом, куснувшим ежика». «Оскорбил еврей татарина/Вел себя не как положено/И сидит теперь зашкваренный/Как барбос, куснувший ежика», — написал журналист в своем telegram-канале «Макс атакует». Шевченко отметил, что скандала бы не случилось, если бы Соловьев «просто Путина нахваливал да ругал колонну пятую», а также обсуждал Украину и «бандеровщину клятую». Однако вместо этого он решил «обозвать татарина», в связи с чем теперь «все улюлюкают и татары ходят злюками».

Ранее казанский адвокат Еркен Сарсембаев потребовал у председателя СКР Александра Бастрыкина привлечь Соловьева к ответственности за оскорбление слушателя из Татарстана. Юрист считает, что высказывания Соловьева подпадают под статью 282 УК РФ. Сам же Соловьев назвал «хайпом» и попыткой пиара требование казанского адвоката возбудить в отношении него уголовное дело об экстремизме.

Поводом для скандала стало то, что слушатель радиостанции «Вести FM» в онлайн-сообщении назвал ведущего «путиноидом» и «лакеем». В ответ в эфире Соловьев закричал: «Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!».