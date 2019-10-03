Телеведущего Соловьева обвинили в экстремизме

Владимир Соловьев заявил, что не говорил обо всем Татарстане, а лишь о конкретном слушателе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Казанский адвокат Еркен Сарсембаев потребовал у председателя СКР Александра Бастрыкина и генерального прокурора России Юрия Чайки привлечь к уголовной ответственности телеведущего Владимира Соловьева за оскорбление слушателя из Татарстана в эфире радиостанции «Вести FM».

«Он начал пародировать татарский акцент, что это, как не прямое оскорбление и насмешка над всеми представителями нации? Кто дал ему право оскорблять таким образом татар?» — приводит слова правозащитника газета «Вечерняя Казань». Сарсембаев считает, что высказывания Соловьева подпадают под статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Адвокат отметил, что слушатель высказал свои личные оценочные суждения, а телеведущий в ответ начал говорить обо всем Татарстане. По словам правозащитника, Соловьев вел себя «как дворовый бандит» и оскорбил Татарстан. Сарсембаев подчеркнул, что телеведущий федерального телеканала должен взвешивать каждое слово.

Представитель властей Татарстана Лилия Галимова назвала поведение ведущего некрасивым с точки зрения дискуссии, ведь оппонент не мог сразу ответить на оскорбления. Сам Соловьев заявил, что не говорил обо всем Татарстане, а лишь о конкретном слушателе, передает « Царьград ».

Слушатель радиостанции «Вести FM» в онлайн-сообщении назвал ведущего «путиноидом» и «лакеем». В ответ в эфире Соловьев закричал: «Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!».