Обвиненный в экстремизме Соловьев ответил на требование возбудить против него дело

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «хайпом» и попыткой пиара требование казанского адвоката возбудить в отношении него уголовное дело об экстремизме.
«Татарстан — место, которое высвечивалось при отправке СМС-сообщений, и там как раз были добрые слова про регион, там голосуют за Путина. Но видели ли они, что это за человек писал? Они пытаются хайпить или разобраться? С чего они решили, что речь вообще идет о татарах, что имя Хасан принадлежит только татарскому народу?» — рассказал журналист агентству Nation News. В связи с этим Соловьев предположил, что вряд ли требования юриста из столицы Татарстана о возбуждении против него уголовного дело будут иметь серьезные последствия.
Ранее казанский адвокат Еркен Сарсембаев потребовал у председателя СКР Александра Бастрыкина привлечь Соловьева к ответственности за оскорбление слушателя из Татарстана. Юрист считает, что высказывания Соловьева подпадают под статью 282 УК РФ.
Поводом для скандала стало то, что слушатель радиостанции «Вести FM» в онлайн-сообщении назвал ведущего «путиноидом» и «лакеем». В ответ в эфире Соловьев закричал: «Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!».