Главред «Эха Москвы» призвал массово подавать в суд на Соловьева

На Владимира Соловьева могут быть поданы многомиллионные иски Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителям Казани следует массово подать в суд на телеведущего Владимира Соловьева, оскорбившего одного из горожан в прямом эфире радиостанции «Вести FM». Такое мнение высказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Мой комментарий такой: уж в мразях-то Соловьев разбирается хорошо, потому что себя он знает хорошо и меряет… Поэтому, конечно, он специалист по мразям. Все равно он на первом месте, все остальные ниже. Я против регулирования СМИ, но это все равно, что на улице крикнул этому человеку „Мразь!“, какая разница? Человек публично его оскорбил, у нас есть закон. Надо подавать в суд и разорять. Не сажать за слово, а разорять. Подавать и подавать. Если бы 1 миллион 250 тысяч казанцев подали бы одновременно в суд, то ему мало бы не показалось. Дело в солидарности», — приводит слова Венедиктова издание «Бизнес Online».

Ранее казанский адвокат Еркен Сарсембаев потребовал у председателя СКР Александра Бастрыкина привлечь Соловьева к ответственности за оскорбление слушателя из Татарстана. Юрист считает, что высказывания Соловьева подпадают под статью 282 УК РФ. Сам же Соловьев назвал «хайпом» и попыткой пиара требование казанского адвоката возбудить в отношении него уголовное дело об экстремизме.

Поводом для скандала стало то, что слушатель радиостанции «Вести FM» в онлайн-сообщении назвал ведущего «путиноидом» и «лакеем». В ответ в эфире Соловьев закричал: «Ты, мразь, за кого? Не позорь Татарстан, мразь!». Позднее за это высказывание известный журналист и бывший член президентского Совета по правам человека Максим Шевченко остроумно высмеял телеведущего в стихах.