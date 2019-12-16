Компенсацию за посторонний предмет в шоколадке оценили в 10 тысяч рублей Фото: предоставлено читателями «URA.RU»

Жители Кургана нашли в шоколадной плитке, изготовленной в Венгрии, посторонний предмет. Теперь они намерены обратиться в суд, чтобы компенсировать моральный вред. О находке горожане рассказали «URA.RU».

«Сели с ребенком пить чай, разламываем шоколадку, которую я все время покупаю, а там волос торчит. Я постоянно приобретаю продукцию этой компании, на работе едим, в магазинах по акциям покупаем, и такая ерунда. Ужасный кусок», — поделилась Елизавета (имя изменено).

Муж Елизаветы неприятный сюрприз решил не игнорировать. «Я написал в компанию ООО „Мон’дэли Русь“, которая занимается производством этой продукции. Оценил ущерб в 10 тысяч рублей», — пояснил курганец.

В ответе шоколадной компании (имеется в редакции) говорится, что продукция подлинная, произведена на фабрике ООО «Мон’дэли Русь» в г. Секешфехервар (Венгрия). «Все сотрудники фабрики носят спецодежду (куртки, брюки, одноразовые шапочки с тугой резинкой). Информируем Вас о том, что подобный инцидент не носит систематический характер, и информация по Вашему обращению была передана на производственный участок», — написано в официальном ответе компании.

«Да, они написали, что провели расследование, готовы выслать курьера с комплиментом. Но принимать шоколадные подарки мы не намерены. Сомневаемся в качестве. Муж настроен жестко. Ответил, что встретимся в суде», — уточнила Елизавета.

Получить оперативный комментарий в ООО «Мон’дэли Русь» «URA.RU» не удалось. Письменный запрос редакции в компании получен. В пресс-службе фабрики пообещали ответить в ближайшее время.