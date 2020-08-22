22 августа 2020

Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум
Сергей Кириенко считает, что РФ показала миру морально-нравственный пример во время пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские врачи превзошли иностранных коллег, одержав победу против коронавируса по числу спасенных жизней, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что во время пандемии страна в целом показала морально-нравственный пример.

«В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней», — отметил Кириенко, выступая перед участниками молодежного форума «Территория смыслов», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в мире было немало скептиков, которы сомневались в российсой медицине, однако когда пандемия добралась до нас, Россия справилась с ситуацией гораздо лучше, чем другие страны. «С точки зрения спасения жизни, конечно же, Россия показала совершенно другие результаты», — подчеркнул Кириенко. По его словам, во время пандемии РФ продемонстрировала «морально-нравственный пример», обозначив в качестве ключевой цели спасение жизни россиян.

На данный момент в России обнаружили коронавирус у 951 914 человек. Количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось за сутки на 4 896. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса 16 342 (+ 121 за сутки), выздоровели 767 507 (+6 012) пациентов. Всего коронавирусом в мире заразились около 23 млн человек, примерно 780 тысяч умерли.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...