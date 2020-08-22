Кириенко заявил о победе российской медицины над коронавирусом

Российские врачи превзошли иностранных коллег, одержав победу против коронавируса по числу спасенных жизней, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что во время пандемии страна в целом показала морально-нравственный пример.
«В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней», — отметил Кириенко, выступая перед участниками молодежного форума «Территория смыслов», его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что в мире было немало скептиков, которы сомневались в российсой медицине, однако когда пандемия добралась до нас, Россия справилась с ситуацией гораздо лучше, чем другие страны. «С точки зрения спасения жизни, конечно же, Россия показала совершенно другие результаты», — подчеркнул Кириенко. По его словам, во время пандемии РФ продемонстрировала «морально-нравственный пример», обозначив в качестве ключевой цели спасение жизни россиян.
На данный момент в России обнаружили коронавирус у 951 914 человек. Количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось за сутки на 4 896. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса 16 342 (+ 121 за сутки), выздоровели 767 507 (+6 012) пациентов. Всего коронавирусом в мире заразились около 23 млн человек, примерно 780 тысяч умерли.
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