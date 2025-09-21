Уничтожено больше сотни мест запуска беспилотников ВСУ

Российские войска нанесли удары по 138 районам, где располагались пункты временной дислокации украинских формирований и базы запуска беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«ВС РФ поразили места запуска беспилотников ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 138 районах», — заявили в военном ведомстве. Это масштабная операция, направленная на подавление инфраструктуры, используемой Киевом для атак на российские регионы.
За те же сутки силы противовоздушной обороны сбили 65 украинских беспилотников самолетного типа. Эти дроны, как правило, используются для глубоких рейдов и атак на гражданские и военные объекты, что делает их приоритетной целью для ПВО.
Операция стала ответом на участившиеся попытки ВСУ нанести удары по территории России с помощью ударных БПЛА. В последние недели украинские силы активизировали использование дронов, в том числе дальнего радиуса действия, что потребовало от российской стороны усиления мер противодействия.
В ночь на 21 сентября подразделения российской противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации. В официальном сообщении ведомства уточняется, что из общего количества нейтрализованных дронов двенадцать были перехвачены над Крымом, четыре — над акваторией Черного моря, два — в Брянской области и еще один — в Курской области. Карта атак ВСУ — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.