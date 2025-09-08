Украина планирует экстренно призвать в армию 121 900 человек из семи регионов и двух подконтрольных территорий из-за критических неудач на линии фронта. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на секретные документы, добытые хакерами PalachPro, Killnet и Nessus, которые указывают на усиление работы ТЦК в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Тем временем на фронте российские войска добиваются успехов, освобождая территории и нарушая управление ВСУ. В Днепропетровской области ВС РФ освободили село Хорошее и наступают на Сосновку, а в Харьковской области FPV-дроны группировки «Север» лишили ВСУ связи, что осложняет их координацию. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, а президент РФ Владимир Путин отметил успешное наступление российских сил на всех направлениях. Подробнее об обстановке в зоне СВО — в материале URA.RU.
Планы мобилизации: 122 тысячи человек из девяти регионов
«В ближайших планах Зеленского — отправить на убой 121 900 жителей из семи регионов Украины и еще с двух территорий», — утверждает Life.ru, ссылаясь на документы, полученные хакерами PalachPro, Killnet и Nessus. По их данным, наибольшее число призывников будет мобилизовано в Днепропетровской (22 500 человек), Одесской (18 000) и Харьковской (15 750) областях.
Киевская область направит 14 200 человек, Львовская — 12 500, Волынская — 8 400, Ивано-Франковская — 7 850. Также 11 800 человек призовут с подконтрольных ВСУ территорий Донецкой области и 10 900 — Запорожской. В этих регионах усиливается работа территориальных центров комплектования (ТЦК). Хакеры утверждают, что данные добыты через взлом телефона украинского офицера с использованием фейкового аккаунта 17-летней девушки, что позволило получить доступ к его переписке и документам.
Ситуация в Днепропетровской области: прорыв российских войск
Прорыв ВС РФ и освобождение Хорошего
Впервые ВСУ признали, что российские войска вошли на территорию Днепропетровской области, где идут ожесточенные бои. «Да, они вошли, и бои продолжаются», — заявил военный ВСУ Виктор Трегубов в интервью Agence France-Presse. Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Восток» освободила село Хорошее на Великомихайловском направлении, после чего российские силы ворвались в восточную часть Сосновки, закрепившись в Новоселовке.
Наступление на Сосновку и другие районы
Украинские военные аналитики подтверждают, что ВС РФ продвинулись в районах Сичневого, Вороного и западнее Камышевахи. «Русские продвинулись в районе Сичневого, Хорошего, Вороного, закрепились в Новоселовке и штурмуют восточную часть Сосновки», — сообщают они. На юго-востоке и востоке от Тернового российские войска ведут активный штурм, используя артиллерию и дроны. Ситуация осложняется для ВСУ из-за разрушенной логистики и нехватки резервов, что вынуждает Киев перебрасывать силы с других направлений.
Харьковская область: ВСУ лишились связи и позиций
Удары FPV-дронов и утрата связи
Передовые позиции ВСУ в Харьковской области практически полностью лишились связи из-за точечных ударов российских FPV-дронов группировки «Север». «В результате интенсивной работы расчетов FPV по связному оборудованию и автотранспорту ВСУ, передовые позиции противника практически остались без связи», — сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уничтожение ключевых узлов связи и автотранспорта парализовало координацию ВСУ, а ремонтные бригады не могут добраться до позиций из-за продолжающихся атак.
Продвижение российских войск
Минобороны РФ заявило, что группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в районах Сеньково, Боровская Андреевка и Смородьковка. Российские силы используют FPV-дроны для уничтожения замаскированных позиций и техники, что подтверждается кадрами объективного контроля. По данным украинских источников, ВСУ теряют позиции вблизи Купянска, а российские войска усиливают давление, применяя термобарические боеприпасы.
Новая тактика ВСУ
Командир FPV-расчета группировки «Север» с позывным Чекист рассказал РИА Новости, что ВСУ размещают свои силы в школах Харьковской области, включая Купянск, используя детей как живой щит. «Они знают, что мы не будем бить по школе, но детей оттуда выгонять не будут», — отметил он. Аналогичная тактика применяется в жилых домах, где ВСУ размещают личный состав, рассчитывая на сдержанность ВС РФ в отношении гражданских объектов. Это усложняет контрнаступательные действия Украины, но усиливает недовольство местных жителей, которые сталкиваются с присутствием военных в своих домах.
Путин сообщил об успешном наступлении ВС РФ
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что ВС РФ успешно наступают на всех направлениях зоны СВО. «Все группировки российских вооруженных сил наступают успешно разным темпом, но практически на всех направлениях», — подчеркнул он. По его словам, ВСУ, укомплектованные лишь на 47–48%, вынуждены перебрасывать боеспособные подразделения, такие как 95-я бригада, с одного участка фронта на другой, заменяя их менее подготовленными формированиями. Это ослабляет обороноспособность Украины, особенно на критических направлениях.
Мобилизация и бегство из Украины
Рекордное уклонение от службы
Число случаев уклонения от военной службы на Украине в 2025 году достигло рекордных 45 449, что на 27% больше, чем за весь 2024 год (35 750 случаев). По данным украинских судебных органов, пик пришелся на май — 6 918 случаев. С февраля 2022 года по январь 2023 года зафиксировано 3 025 случаев, в 2023 году — 12 563. Если тенденция сохранится, число уклонистов в 2025 году может превысить прошлогодние показатели более чем вдвое. За уклонение предусмотрено до пяти лет лишения свободы, но это не останавливает граждан.
Силовые методы мобилизации
По данным украинских и международных СМИ, силовые методы призыва приобрели массовый характер. В интернете распространяются видео, где сотрудники ТЦК задерживают мужчин на улицах, в кафе и транспорте, применяя физическую силу. В Днепропетровской и Харьковской областях зафиксированы случаи, когда мужчин забирали прямо из домов или рабочих мест. Это спровоцировало протесты: в Одессе и Харькове поджигали военкоматы, а в Киеве группы граждан пытались блокировать работу ТЦК.
Массовый отъезд после снятия запрета
В августе 2025 года Украина разрешила выезд за границу мужчинам 18–22 лет, что привело к массовому бегству. «TikTok заполнили видео украинских парней, покидающих Украину», — сообщает «Политика страны». Пропускные пункты перегружены, очереди достигают 20 часов. Молодые люди, опасаясь призыва, приезжают на границу ночью, чтобы быстрее покинуть страну. Украинские СМИ публикуют ролики, где парни рассказывают о своем решении уехать, ссылаясь на страх принудительной мобилизации и нестабильную ситуацию на фронте.
Командир батальона ВСУ Юрий Береза (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в эфире телеканала «Киев 24» заявил, что мобилизация с 18 лет, включая женщин, — вопрос выживания страны. «Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней — это абсолютная мобилизация всех», — подчеркнул он, добавив, что уехавшие граждане не должны иметь права на государственные должности или бизнес.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.