В Германии заявили о необходимости радикальных мер, вплоть до применения оружия, в случае появления российских истребителей над территорией НАТО. Такое заявление сделал спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага Германии Юрген Хардт.
«Эффект будет иметь только четкий сигнал для России о том, что любое нарушение границ будет встречено военными средствами, вплоть до поражения российских истребителей над территорией НАТО», — сообщил Юрген Хардт, его слова приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Ранее министерство обороны Эстонии сообщило о том, что российские самолеты МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны. В Таллине вызвали временного поверенного в делах России и вручили ему официальную ноту протеста. Также эстонская сторона связалась с НАТО и Евросоюзом, которые выступили с осуждением мнимых действий России и анонсировали внеочередное заседание.
В то же время российское Минобороны опровергло факт нарушения, уточнив, что три истребителя выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область без отклонения от международных правил и не пересекали границы Эстонии. Российское ведомство настаивает, что полеты осуществляются над нейтральными водами, без опасного сближения с иностранными самолетами.
В последние годы Москва неоднократно отмечала наращивание военной активности НАТО у западных границ России. Российские власти подчеркивают, что не угрожают другим государствам, однако готовы реагировать на любые шаги, которые могут представлять угрозу национальным интересам. МИД РФ также указывает на открытость к диалогу с альянсом при условии отказа от милитаризации Европы.
