21 сентября 2025

В Германии предложили сбивать российские истребители после обвинений Эстонии

Спикер бундестага Хардт предложил сбивать истребители РФ после заявлений Эстонии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Германия призвала сбивать российские истребители
Германия призвала сбивать российские истребители Фото:

В Германии заявили о необходимости радикальных мер, вплоть до применения оружия, в случае появления российских истребителей над территорией НАТО. Такое заявление сделал спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага Германии Юрген Хардт.

«Эффект будет иметь только четкий сигнал для России о том, что любое нарушение границ будет встречено военными средствами, вплоть до поражения российских истребителей над территорией НАТО», — сообщил Юрген Хардт, его слова приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Ранее министерство обороны Эстонии сообщило о том, что российские самолеты МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны. В Таллине вызвали временного поверенного в делах России и вручили ему официальную ноту протеста. Также эстонская сторона связалась с НАТО и Евросоюзом, которые выступили с осуждением мнимых действий России и анонсировали внеочередное заседание. 

В то же время российское Минобороны опровергло факт нарушения, уточнив, что три истребителя выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область без отклонения от международных правил и не пересекали границы Эстонии. Российское ведомство настаивает, что полеты осуществляются над нейтральными водами, без опасного сближения с иностранными самолетами.

В последние годы Москва неоднократно отмечала наращивание военной активности НАТО у западных границ России. Российские власти подчеркивают, что не угрожают другим государствам, однако готовы реагировать на любые шаги, которые могут представлять угрозу национальным интересам. МИД РФ также указывает на открытость к диалогу с альянсом при условии отказа от милитаризации Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Германии заявили о необходимости радикальных мер, вплоть до применения оружия, в случае появления российских истребителей над территорией НАТО. Такое заявление сделал спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага Германии Юрген Хардт. «Эффект будет иметь только четкий сигнал для России о том, что любое нарушение границ будет встречено военными средствами, вплоть до поражения российских истребителей над территорией НАТО», — сообщил Юрген Хардт, его слова приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ранее министерство обороны Эстонии сообщило о том, что российские самолеты МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны. В Таллине вызвали временного поверенного в делах России и вручили ему официальную ноту протеста. Также эстонская сторона связалась с НАТО и Евросоюзом, которые выступили с осуждением мнимых действий России и анонсировали внеочередное заседание.  В то же время российское Минобороны опровергло факт нарушения, уточнив, что три истребителя выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область без отклонения от международных правил и не пересекали границы Эстонии. Российское ведомство настаивает, что полеты осуществляются над нейтральными водами, без опасного сближения с иностранными самолетами. В последние годы Москва неоднократно отмечала наращивание военной активности НАТО у западных границ России. Российские власти подчеркивают, что не угрожают другим государствам, однако готовы реагировать на любые шаги, которые могут представлять угрозу национальным интересам. МИД РФ также указывает на открытость к диалогу с альянсом при условии отказа от милитаризации Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...