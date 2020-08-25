В Лос-Анджелесе задержали 27-летнего россиянина Егора Крючкова, которого власти США обвиняют в организации сговора с целью совершения киберпреступления.
Минюст США утверждает, что Крючков пытался подкупить сотрудника американской компании, чтобы тот загрузил вредоносное ПО в компьютерную систему компании, сообщает ТАСС. По данным ведомства США, россиянин собирался получить доступ к базе данных компании из Невады.
«Перед попыткой бежать из Соединённых Штатов обвиняемый, предположительно, планировал с сообщниками выплатить один млн долларов сотруднику компании с целью тайного внедрения вредоносного ПО», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее, 11 июля гражданин РФ Евгений Никулин был признан виновным в киберпреступлениях судом присяжных на процессе в США, напоминает RT. Меру наказания для него планируется определить в сентябре.
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