Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных проблемах, с которыми столкнулись украинские военные на покровском направлении. Глава государства отметил, что от военнослужащих ВСУ не требуют жертвовать жизнями за руины Красноармейска (Покровска).

В то же время командование ВСУ принуждает окруженных в Купянске военнослужащих к активизации боевых действий, используя в качестве рычага воздействия снабжение провизией. Солдаты просят о доставке продовольствия с помощью БПЛА, однако получают отказы. Главное о спецоперации на Украине за 13 ноября — в материале URA.RU.

ВСУ выводят войска из Волчанска в Харьковской области

Подразделения двух украинских бригад осуществляют отступление в районе Волчанска, сообщает Минобороны РФ. Также сообщается что, министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в настоящее время отходят с занимаемых позиций.

Транш российских активов Украине

Еврокомиссия одобрила выделение Украине транша в размере почти 6 млрд евро из общего кредитного пакета G7 объемом 45 миллиардов евро. В рамках утвержденной программы ЕС планирует предоставить Украине до конца текущего года около 18 миллиардов евро кредитных средств. Как сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выступлении перед Европарламентом, погашение задолженности будет частично осуществляться за счет доходов от замороженных активов РФ, общий объем которых оценивается приблизительно в 300 млрд евро.

Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер занимает принципиальную позицию, выступая против инициативы Еврокомиссии. В конце октября 2025 года он заявил, что ЕК не предоставила достаточных доказательств правомерности использования замороженных российских активов, а также не опровергла потенциальные риски для репутации европейской валютной зоны.

«Стена дронов» — новая надежда Украины

Помимо нового транша, Украина получила от компании Atreyd технологию под названием «стена дронов», представляющую собой систему обороны с использованием роя FPV-дронов со взрывчаткой. Согласно информации издания Business Insider, система может быть запущена в эксплуатацию в течение нескольких недель. Сообщается, что Atreyd уже осуществила поставку системы Украине и ожидает ее ввода в строй в ближайшие недели. Технология представляет собой комплекс из десятков FPV-дронов, способных автоматически взлетать с наземных пусковых установок при обнаружении угрозы.

Несмотря на новые технологии, предоставленные Украине российские специалисты по беспилотным технологиям создают серьезные проблемы для ВСУ на поле боя. Отмечается, что появление подразделения «Рубикон» привело к значительным изменениям в тактической обстановке, лишив украинскую сторону одного из ключевых преимуществ в области применения дронов.

Российские операторы с использованием современного оборудования и собственных разведывательных беспилотников эффективно обнаруживают, отслеживают и нейтрализуют украинских операторов дронов до проведения ими атакующих действий. Интервьюируемый Financial Times украинский военный подтвердил, что наличие у России подготовленных специалистов БПЛА стало одним из определяющих факторов успеха российских войск в районе Покровска.

У ВСУ кончились силы

По информации агентства Reuters, ВСУ признали недостаточность сил для удержания Красноармейска. Отмечается, что даже активное использование БПЛА, доминирующих в воздушном пространстве над полем боя, не предотвращает высоких потерь среди украинских сил.

Вследствие обострения боевых действий украинские подразделения вынуждены отступать. При этом, российские войска могут в ближайшее время установить контроль над Покровском, расположенным примерно в 100 км к северо-востоку от Красноармейска.

Бои за Даниловку в Днепропетровской области

В ходе боев за населенный пункт Даниловка солдаты группировки войск «Восток», осуществили прорыв обороны ВСУ, об этом сообщило Минобороны РФ. Подразделения 5-й отдельной гвардейской танковой бригады выбили противника из населенного пункта. Опубликованные военным ведомством кадры демонстрируют, как российские военные преодолевают мощные оборонительные сооружения на южных подступах, включая противотанковые рвы, минные поля и укрепленные огневые точки.

Также ВС РФ продолжает зачистку западного берега реки, где противник, по данным источника, несет тяжелые потери. В результате боев было зачищено более 150 строений, уничтожены значительные силы и бронетехника ВСУ, что подтверждает успешное продвижение российских войск и отход украинских подразделений.

