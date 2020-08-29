Опасный астероид размером с высотный дом приближается к Земле

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 приближается к нашей планете. Об этом сообщается на сайте НАСА.
По данным агентства, первого сентября он достигнет максимальной точки сближения с Землей — расстояние будет в три раза меньше, чем до Луны. «Между Землёй и небесным телом в тот момент будет около 120 тысяч км, при этом Луна расположена в 384 тысячах км от планеты», — отметили в пресс-службе. Известно, что этот астероид относится к группе «Аполлонов», то есть его «маршрут» пересекает земную орбиту.
Крупные астероиды часто пролетают в непосредственной близости от Земли. Однако, по мнению научного сотрудника Пулковской астрономической обсерватории в Санкт-Петербурге Георгия Гончарова, в ближайшую тысячу лет планету не ждет столкновение с существенными небесными телами.
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