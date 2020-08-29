29 августа 2020

Опасный астероид размером с высотный дом приближается к Земле

© Служба новостей «URA.RU»
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Луна. Челябинск, луна, ночь, полнолуние
Астероид достигнет максимальной точки сближения с Землей — расстояние будет в три раза меньше, чем до Луны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 приближается к нашей планете. Об этом сообщается на сайте НАСА.

По данным агентства, первого сентября он достигнет максимальной точки сближения с Землей — расстояние будет в три раза меньше, чем до Луны. «Между Землёй и небесным телом в тот момент будет около 120 тысяч км, при этом Луна расположена в 384 тысячах км от планеты», — отметили в пресс-службе. Известно, что этот астероид относится к группе «Аполлонов», то есть его «маршрут» пересекает земную орбиту.

Крупные астероиды часто пролетают в непосредственной близости от Земли. Однако, по мнению научного сотрудника Пулковской астрономической обсерватории в Санкт-Петербурге Георгия Гончарова, в ближайшую тысячу лет планету не ждет столкновение с существенными небесными телами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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