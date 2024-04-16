Самый молодой генерал в России: кто такой Апты Алаудинов

Кадыров: Путин повысил в должности командира «АХМАТА» Алаудинова

16 апреля 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Апты Алаудинов в 2012 году стал самым молодым генералом МВД России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин повысил командира «АХМАТА» Апты Алаудинова до должности заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, которая известна об этом человеке. Происхождение и образование Апты Алаудинов появился на свет в 1973 году в поселке Горный на Ставрополье. Его отец Арон Алаудинов был офицером советской армии. Окончив среднюю школу и частично изучив юриспруденцию в местном учебном заведении, Апти закончил юридический факультет Чеченского государственного университета в 2000 году. Важное влияние на его решения о карьере оказали события, связанные с трагической утратой его родственников в вооруженных столкновениях с боевиками. Отец, старший брат и дядя погибли, защищая свою страну от террористов. Апти без колебаний решил последовать примеру своих близких и посвятить свою жизнь служению в органах правопорядка. Его решение было четким и непоколебимым — стать милиционером и бороться против бандитов, отомстив за погибших родственников. Служба в полиции Апты начал свою карьеру правоохранителя в 2001 году, получив должность в прокуратуре, затем он перешел на службу в милицию в Чеченской Республике, где в звании лейтенанта активно боролся с организованной преступностью. Такие его качества как работоспособность, смелость, проницательность и высокая исполнительность помогли ему достичь высокой должности замминистра внутренних дел Чечни к 2011 году. В этой должности он управлял всей региональной полицией. В 2012 году Апти был награжден званием генерал-майора полиции, став самым молодым генералом в системе МВД России. Во главе добровольческого батальона «АХМАТ» Апты вспоминал, что перед началом СВО он ушел на пенсию, а затем сам отправился на фронт как рядовой доброволец. Предложение возглавить добровольческий батальон «АХМАТ» от Рамзана Кадырова последовало позже. Генерал-майор Апты Алаудинов, удостоенный Золотой звезды героя России, находится под западными санкциями с 2014 года. Весной 2023 года Апты пережил покушение на свою жизнь в виде отравленного письма, но сумел восстановиться и вернуться к руководству бойцами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин повысил командира «АХМАТА» Апты Алаудинова до должности заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. URA.RU в своем материале собрало всю информацию, которая известна об этом человеке. Апты Алаудинов появился на свет в 1973 году в поселке Горный на Ставрополье. Его отец Арон Алаудинов был офицером советской армии. Окончив среднюю школу и частично изучив юриспруденцию в местном учебном заведении, Апти закончил юридический факультет Чеченского государственного университета в 2000 году. Важное влияние на его решения о карьере оказали события, связанные с трагической утратой его родственников в вооруженных столкновениях с боевиками. Отец, старший брат и дядя погибли, защищая свою страну от террористов. Апти без колебаний решил последовать примеру своих близких и посвятить свою жизнь служению в органах правопорядка. Его решение было четким и непоколебимым — стать милиционером и бороться против бандитов, отомстив за погибших родственников. Апты начал свою карьеру правоохранителя в 2001 году, получив должность в прокуратуре, затем он перешел на службу в милицию в Чеченской Республике, где в звании лейтенанта активно боролся с организованной преступностью. Такие его качества как работоспособность, смелость, проницательность и высокая исполнительность помогли ему достичь высокой должности замминистра внутренних дел Чечни к 2011 году. В этой должности он управлял всей региональной полицией. В 2012 году Апти был награжден званием генерал-майора полиции, став самым молодым генералом в системе МВД России. Апты вспоминал, что перед началом СВО он ушел на пенсию, а затем сам отправился на фронт как рядовой доброволец. Предложение возглавить добровольческий батальон «АХМАТ» от Рамзана Кадырова последовало позже. Генерал-майор Апты Алаудинов, удостоенный Золотой звезды героя России, находится под западными санкциями с 2014 года. Весной 2023 года Апты пережил покушение на свою жизнь в виде отравленного письма, но сумел восстановиться и вернуться к руководству бойцами.