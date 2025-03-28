Рок-музыканты из «Мумий Тролль» больше не приедут в Россию

Коллектив «Мумий Тролль» принял решение прекратить свои выступления на территории России, как сообщает информационное агентство «Абзац». Авторы материала сообщают, что музыканты стали отказываться от предложений, поступающих из России, в начале 2025 года.
Ранее коллектив соглашался на выступления за сумму в 8,5 миллиона рублей, половина из которых отходила вокалисту Илье Лагутенко. Согласно информации, опубликованной изданием «Абзац», после того как дом Лагутенко в Лос-Анджелесе был уничтожен огнем, он начал активно искать возможности для сотрудничества в России. В 2018 году Илья Лагутенко приобрел одноэтажный коттедж в Калифорнии, оформив на покупку ипотеку. Площадь этой недвижимости составила 204 квадратных метра.
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