Музыкальный критик Сергей Соседов прилюдно отчитал телеведущую Леру Кудрявцеву за неприличный лексикон в эфире шоу «Суперстар!» во время творческого вечера в Москве. Он также поделился подробностями съемок проекта, сообщает корреспондент URA.RU.
«Я ненавижу слово „мурашки“. Я его не употребляю категорически. В моем лексиконе слова „мурашки“ нет. Она табуировано абсолютно. Так же, как у меня нет слов: „Круто“ и „Вау“.
И хоть напрямую имени Леры Кудрявцевой он не назвал, зрители намек поняли сразу. Именно такой лексикон в своих комментариях после выступлений звезд «Суперстара!» использует Лера Кудрявцева. Телеведущая регулярно сообщает, что у нее не пошли мурашки по телу. А, когда ей номер нравится, Лера не обходится без слов «Круто» и «Вау!».
«Это вообще неприлично! — считает Соседов. — Это хорошо в молодежной тусовке где-то. Но когда это идет с экрана, это звучит дико, безусловно!»
Сергей также признался: оценивать участников членам жюри стало гораздо сложнее. Оказалось, на проекте случилось нововведение.
«Раньше нам давали список, какой артист, какую песню поет, — объяснил Сергей. — Сейчас — нет. У нас есть просто список певцов: кто идет и за кем. Мы слышим и сразу же оцениваем. Это очень сложно: за одну минуту нужно между концом песни и выходом ведущих придумать интересные формулировки и дать полновесный комментарий».
При этом Соседов дал понять: комментарии членов жюри в адрес звезд «Суперстара!» ни с кем не согласовываются. «Прописать заранее наши комментарии невозможно: тогда это была бы актерская работа, если бы наши речи были определены и прописаны где-то, — подвел итог Соседов. — Тогда бы мы снимали не 6-7 часов, а целыми днями напролет. Постановочная работа удлиняет съемку. Поэтому у нас все „на живую нитку“ и, как правило, с одного дубля».
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