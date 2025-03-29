«Они меня потрясли»: Соседов назвал имена двух главных див «Суперстара!»

Юбилейный сезон «Суперстара!» подходит к концу: сегодня мы узнаем имя победителя. Сергей Соседов, который уже пятый сезон оценивает участников, своих симпатий не скрывает. Музыкальный критик говорит, что за историю проекта только две участницы его потрясли до глубины души. В беседе с корреспондентом URA.RU он назвал имена удививших его звезд.
«В нынешнем сезоне это — Азиза, — говорит Сергей о текущем лидере „Суперстара!“. — Она показывала то, что не показывали другие участники. Номера Азизы были на две головы выше номеров других. Вообще, я считаю: то, что показывала Азиза, — вне проекта. Ряд ее выступлений были за гранью конкурса — „Je suis malade“, например, или „Смиряюсь“, песня про папу. Это номера для гала-концерта».
Соседов ждет выступления Азизы в финале. Он уверен: звезда Востока в очередной раз удивит и зрителей, и членов жюри.
«Ей не трудно будет в финале, — считает Соседов. — У меня складывается ощущение, что она вообще вне конкурса выступает. Мы судим ее, а я понимаю, что тут нечего судить практически. Настолько все здорово, насколько все блистательно, совершенно! Не к чему придраться. Все ее номера особым образом обставлены. В принципе они лучшие даже в плане постановки. Такое ощущение, что вся машинерия „Суперстара!“ работает на Азизу. У нее были самые лучшие песни в сезоне, аранжировки, постановки, сценография. Хотя режиссер один и тот же: один на всех. У других участников тоже были хорошие постановки. Но у Азизы — идеальные. У нее все лучшее было. А когда все лучшее, что тут можно говорить? Она вышла за рамки конкурса».
Соседов говорит: так, как Азиза, его удивила только одна участница «Суперстара!». Она победила в конкурсе несколько сезонов назад.
«На меня подобное впечатление произвела Ольга Зарубина, — продолжает Сергей. — Она тоже практически была вне конкурса. Азиза и Зарубина — для меня две главные дивы „Суперстара!“. Только, если Азиза меня не поразила, потому что я знал, что она — великолепная артистка и прекрасно работает, то Зарубина меня удивила и очень сильно. Не только меня. Она всех нас удивила. Безусловно, я не думал, что она так выступает».
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