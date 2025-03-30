Пенсионерам напомнили об увеличении выплат с 1 апреля

С начала апреля в России вырастут пенсии и изменятся правила получения SIM-карт
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 апреля произойдет повышение социальных пенсий, индексация составит 14,75%
С 1 апреля произойдет повышение социальных пенсий, индексация составит 14,75% Фото:

С понедельника, 1 апреля, в России начнут действовать новые правила, касающиеся пенсий. Более 4,2 млн россиян получат увеличенные социальные пенсии. Индексация составит 14,75%.

«В апреле будут увеличены социальные пенсии, станет меньше рискованных ипотек, будут упрощены правила пользования биометрией и изменится регистрация SIM-карт», — пишет «Российская газета». Более 4,2 млн россиян получат увеличенные социальные пенсии — индексация составит 14,75%. Повышение коснется не только пенсионеров, но и участников Великой Отечественной войны, блокадников, пострадавших от радиационных катастроф и других льготных категорий.

Также Банк России с 1 апреля вводит макропруденциальные лимиты на рискованные кредиты. Теперь банки смогут выдавать меньше ипотеки с первоначальным взносом менее 20% и высокой долговой нагрузкой заемщика (свыше 80% доходов). Аналогичные ограничения коснутся и автокредитов.

К тому же банки больше не смогут требовать дополнительные документы, если у клиента уже есть биометрические данные в системе. Это упростит дистанционное обслуживание, особенно для жителей отдаленных регионов.

С начала апреля также нельзя будет оформить более 20 номеров на одного человека. Операторы обязаны проверять количество активных SIM-карт у абонента. Если на 1 ноября 2025 года у кого-то окажется свыше 20 номеров, их заблокируют.

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С понедельника, 1 апреля, в России начнут действовать новые правила, касающиеся пенсий. Более 4,2 млн россиян получат увеличенные социальные пенсии. Индексация составит 14,75%. «В апреле будут увеличены социальные пенсии, станет меньше рискованных ипотек, будут упрощены правила пользования биометрией и изменится регистрация SIM-карт», — пишет «Российская газета». Более 4,2 млн россиян получат увеличенные социальные пенсии — индексация составит 14,75%. Повышение коснется не только пенсионеров, но и участников Великой Отечественной войны, блокадников, пострадавших от радиационных катастроф и других льготных категорий. Также Банк России с 1 апреля вводит макропруденциальные лимиты на рискованные кредиты. Теперь банки смогут выдавать меньше ипотеки с первоначальным взносом менее 20% и высокой долговой нагрузкой заемщика (свыше 80% доходов). Аналогичные ограничения коснутся и автокредитов. К тому же банки больше не смогут требовать дополнительные документы, если у клиента уже есть биометрические данные в системе. Это упростит дистанционное обслуживание, особенно для жителей отдаленных регионов. С начала апреля также нельзя будет оформить более 20 номеров на одного человека. Операторы обязаны проверять количество активных SIM-карт у абонента. Если на 1 ноября 2025 года у кого-то окажется свыше 20 номеров, их заблокируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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