Пенсионерам напомнили об увеличении выплат с 1 апреля

С начала апреля в России вырастут пенсии и изменятся правила получения SIM-карт

30 марта 2025 в 15:35 Размер текста - 17 +

С 1 апреля произойдет повышение социальных пенсий, индексация составит 14,75% Фото: Создано в Midjourney © URA.RU С понедельника, 1 апреля, в России начнут действовать новые правила, касающиеся пенсий. Более 4,2 млн россиян получат увеличенные социальные пенсии. Индексация составит 14,75%. «В апреле будут увеличены социальные пенсии, станет меньше рискованных ипотек, будут упрощены правила пользования биометрией и изменится регистрация SIM-карт», — пишет «Российская газета». Более 4,2 млн россиян получат увеличенные социальные пенсии — индексация составит 14,75%. Повышение коснется не только пенсионеров, но и участников Великой Отечественной войны, блокадников, пострадавших от радиационных катастроф и других льготных категорий. Также Банк России с 1 апреля вводит макропруденциальные лимиты на рискованные кредиты. Теперь банки смогут выдавать меньше ипотеки с первоначальным взносом менее 20% и высокой долговой нагрузкой заемщика (свыше 80% доходов). Аналогичные ограничения коснутся и автокредитов. К тому же банки больше не смогут требовать дополнительные документы, если у клиента уже есть биометрические данные в системе. Это упростит дистанционное обслуживание, особенно для жителей отдаленных регионов. С начала апреля также нельзя будет оформить более 20 номеров на одного человека. Операторы обязаны проверять количество активных SIM-карт у абонента. Если на 1 ноября 2025 года у кого-то окажется свыше 20 номеров, их заблокируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С понедельника, 1 апреля, в России начнут действовать новые правила, касающиеся пенсий. Более 4,2 млн россиян получат увеличенные социальные пенсии. Индексация составит 14,75%. «В апреле будут увеличены социальные пенсии, станет меньше рискованных ипотек, будут упрощены правила пользования биометрией и изменится регистрация SIM-карт», — пишет «Российская газета». Более 4,2 млн россиян получат увеличенные социальные пенсии — индексация составит 14,75%. Повышение коснется не только пенсионеров, но и участников Великой Отечественной войны, блокадников, пострадавших от радиационных катастроф и других льготных категорий. Также Банк России с 1 апреля вводит макропруденциальные лимиты на рискованные кредиты. Теперь банки смогут выдавать меньше ипотеки с первоначальным взносом менее 20% и высокой долговой нагрузкой заемщика (свыше 80% доходов). Аналогичные ограничения коснутся и автокредитов. К тому же банки больше не смогут требовать дополнительные документы, если у клиента уже есть биометрические данные в системе. Это упростит дистанционное обслуживание, особенно для жителей отдаленных регионов. С начала апреля также нельзя будет оформить более 20 номеров на одного человека. Операторы обязаны проверять количество активных SIM-карт у абонента. Если на 1 ноября 2025 года у кого-то окажется свыше 20 номеров, их заблокируют.