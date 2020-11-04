Тюменец неделю уговаривал врачей принять задыхающихся родных

Тюменцев с подтвержденным коронавирусом почти неделю не могли госпитализировать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменцы с коронавирусом не могут попасть в моногоспитали из-за того, что там нет мест. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказал один из жителей города. Он утверждает, что на протяжении недели медики отказывали его матери и сестре с подтвержденным коронавирусом в госпитализации.

«Сначала вызвали фельдшера. Он пришел, выписал какие-то препараты. От этого лечения им стало только хуже. Потом пришел другой врач. Взял анализы. Коронавирус подтвердился. Маме и сестре выписали направления на госпитализацию. Сказали, что вечером приедет машина, их отвезут на КТ, а потом госпитализируют. Машина приехала через день, но в больницу их так и не положили», — пояснил он в беседе с агентством.

Тюменец заявил, что ему пришлось уговаривать медиков о госпитализации. «Врачи скорой помощи честно мне ответили: мы не знаем, куда их везти, нигде нет мест. Потом нашлось два места в одном госпитале. Их отвезли туда. Но было потеряно очень много времени. Боюсь, что это скажется на их состоянии», — сообщил собеседник URA.RU.

В региональном департаменте здравоохранения агентству пояснили, что в области развернуто более 3500 коек инфекционного профиля. Свободно — порядка 20%. «Госпитализация осуществляется спецбригадами. Госпитали бывают разного уровня — в зависимости от тяжести состояния пациентов. Поэтому может быть некоторое ожидание по доставке в стационары. Ведь и между ними также существуют переводы, если состояние пациента меняется. Это очень динамическая ситуация», — пояснили там агентству.