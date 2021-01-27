Путин ответил Байдену на вопросы о Навальном

Дмитрий Песков заявил, что разговор о Навальном был инициирован президентом США Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом обсуждал ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Путин не оставил вопросы Байдена без ответов. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эта тема была затронута президентом США. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина. Касались тех вопросов, которые были затронуты президентом США», — заявил Песков, отвечая на вопрос об общении президентов РФ и США о Навальном. Песков заверил, что президент России не оставил без ответа ни одно замечание главы Белого дома. При этом представитель Кремля не уточнил, какие именно вопросы о Навальном обсуждали президенты.

Общение Путина и Байдена проходило 26 января. Этот телефонный разговор стал первым после вступления Байдена в должность президента. Помимо ситуации вокруг Навального главы государств обсуждали продление договора СНВ-3. Политики договорились общаться регулярно, передает «Национальная служба новостей».

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Борт сел в Омске, Навального доставили в больницу, он впал в кому. Позднее его отправили на лечение в Германию. Там врачи сообщили, что нашли в его организме вещества из группы «Новичок». В январе Навальный вернулся в Россию, его задержали в аэропорту Шереметьево и арестовали до 15 февраля.