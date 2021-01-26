26 января 2021

Путин впервые поговорил с новым президентом США Байденом. Обсудили договор о ядерном разоружении

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Трансляция с пресс-конференции Владимира Путина. Челябинск, трансляция, путин владимир, пресс-конференция
Президент России Владимир Путин впервые поговорил по телефону с новым президентом США Джо Байденом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с новым президентом США Джо Байденом. Об этом сообщается на сайте президента.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом. Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту Президента США», — пишет официальный портал главы государства.

Путин и Байден договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), обсудили варианты сотрудничества в период пандемии и других сферах. Затрагивались такие темы, как: односторонний выход США из Договора по открытому небу, иранская ядерная программа, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. В целом беседа лидеров России и США носила «деловой и откровенный» характер. Стороны договорились поддерживать контакты.

СНВ-3 подразумевает сокращение числа ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количества межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков — до 700. Действие договора заканчивается 5 февраля 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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