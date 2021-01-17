Самолет с Навальным на борту сел в Москве

Блогер Алексей Навальный прилетел из Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Алексей Навальный прибыл в Россию из Германии. Самолет авиакомпании «Победа», на котором прилетел блогер, приземлился не в аэропорту Внуково, как ожидалось, а в Шереметьево.

«Самолет PBD936 приземлился в аэропорту Шереметьево в 20:12 по московскому времени», — указано на портале Flightradar. Навального в самолете сопровождали десятки журналистов. Изначально самолет должен был приземлиться во Внуково. Однако на посадочной линии аэропорта сломалась снегоуборочная техника, поэтому воздушное судно перенаправили в Шереметьево. В итоге самолет приземлился с получасовой задержкой.

Навальный объявил, что возвращается в Россию из Германии 17 января. После этого политолог Олег Матвейчев предположил, что Навальный летит на родину из-за угроз ФСИН заменить его условный срок реальным. А директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что блогер не хотел возвращаться в РФ, однако не смог получить политическое убежище в Германии.

Заседание по делу Навального состоится 29 января в Симоновском суде Москвы. Во ФСИН заявили, что будут приняты все необходимые меры по задержанию блогера до судебного решения, пишет агентство Nation News. Однако главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов придерживался иной точки зрения: он считал, что Навального не будут задерживать прямо в аэропорту.