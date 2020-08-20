Навальный впал в кому

Навальный подключен к аппарату ИВЛ, результатов анализов еще нет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Блогер Навальный находится в коме в тяжелом состоянии. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии», — написала она в своем твиттере. Она добавила, что результатов анализов еще нет.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, блогера госпитализировали. По мнению Ярмыш, Навального отравили, подмешав токсин в чай, который он пил в аэропорту Томска.

Украинская журналистка Юлия Витязева в своем Twitter высказала мнение, что госпитализация блогера не связана с отравлением. «Травить Навального выгодно исключительно его кураторам», — написала она. По ее словам, это это может быть способом привлечь внимание к нему. Также она предположила, что к госпитализации могли привести проблемы со здоровьем у Навального.

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