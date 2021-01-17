Навального задержали в аэропорту Шереметьево

Алексею Навальному грозит лишение свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Сотрудники управления ФСИН задержали Алексея Навального в аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел в Россию из Германии, где находился последние месяцы.

«Объявленный в розыск Навальный задержан в аэропорту Шереметьево», — пишет ТАСС. Самолет авиакомпании «Победа», на котором летел Навальный, должен был приземлиться в аэропорту Внуково. Но из-за поломки снегоуборочной техники на посадочной линии, судно перенаправили в Шереметьево.

В аэропорту Внуково блогера собирались встретить сторонники, несмотря на предупреждение прокуратуры о том, что всех россиян, участвующих в акции в московском аэропорту в день прибытия Навального, привлекут к ответственности.

Ранее Навальный объявил, что возвращается в Россию из Германии 17 января. После этого политолог Олег Матвейчев предположил, что Навальный летит на родину из-за угроз ФСИН заменить его условный срок реальным. А директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что блогер не хотел возвращаться в РФ, однако не смог получить политическое убежище в Германии.

Заседание по делу Навального состоится 29 января в Симоновском суде Москвы. Во ФСИН заявили, что будут приняты все необходимые меры по задержанию блогера до судебного решения, передает RT.