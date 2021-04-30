В аварии в окрестностях Ставрополя погибли 6 детей. Об этом сообщили в ГИБДД РФ.
«В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли», — передает ТАСС сообщение ГИБДД. Отмечается, что всем погибшим было меньше 18 лет.
Авария произошла на трассе Астрахань — Ставрополь. По предварительной информации в ДТП пострадали 12 человек. Все они госпитализированы.
Проект «Подъем» сообщает, что погибшим детям было от 12 до 14 лет. По информации портала, они направлялись на спортивные соревнования, которые должны были пройти в Черкесске, передает «Пятый канал»
Обновлено 30 апреля, 17.52 по московскому времени: врачам удалось реанимировать одного ребенка, считавшегося погибшим. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на данные экстренных служб.
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