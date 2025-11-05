За содержание каких животных придется заплатить, как за авто: список запрещенных видов питомцев в РФ

Россиянам запретили содержать крокодилов в домашних условиях Фото: Илья Московец © URA.RU

В последнее время россияне все чаще делают выбор в пользу экзотических питомцев, отказываясь от привычных собак, хомяков и волнистых попугайчиков. Однако с 1 сентября текущего года в России вступает в силу запрет на содержание в квартирах и домах 121 вида диких животных — от крокодилов до медведей.

Для нарушителей предусмотрены меры ответственности в виде штрафов. Для обычных граждан сумма к выплате составит до трех тысяч рублей, а для юридических лиц — до 30 тысяч рублей. При этом в случае, когда нарушение содержания питомцев повлекло за собой ущерб жизни и здоровью людей либо имущественным объектам, величина штрафов возрастает до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей для юридических. Каких животных нельзя держать дома и какие еще санкции грозят заводчикам — в материале URA.RU.

Список запрещенных к содержанию животных

В российском законодательстве не предусмотрен перечень животных, содержание которых допускается в квартирах или частных домах. Вместе с тем действует постановление, которое определяет виды, не подлежащие содержанию в домашней среде обитания. Об этом сообщил юрист Андрей Лямзин. При этом запрета на содержание кур, свиней или коз в квартире нет. Однако в случае нарушения интересов соседей заводчикам может грозить штраф до 15 тысяч рублей. В список таких нарушений входят шум, неприятные запахи и нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Продолжение после рекламы













Некоторые виды змей запрещено содержать в квартире Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

I. Пресмыкающиеся

1. Змеи: королевская кобра, ошейниковая кобра, все виды настоящих кобр, все виды ложных кобр Гюнтера, все виды щитковых кобр, все виды древесных кобр, все виды пустынных кобр, все виды мамб и тайпанов, морские змеи, бумсланг («древесный уж»), питоны — виды, длина которых превышает четыре метра, удавы — виды, длина которых превышает четыре метра и другие виды змей.

2. Ящерицы: ядозубы, комодский варан.

3. Крокодилы.

4. Черепахи: трехкоготные мягкотелые черепахи, каймановые черепахи — с размером спинного щита панциря (карапакса) более 30 сантиметров.

II. Земноводные

5. Бесхвостые земноводные: ужасный листолаз, ядовитая квакша, бразильский гребнистоголов, щитоголовая квакша.

III. Паукообразные

6. Скорпионы: желтый толстохвостый скорпион, толстохвостый скорпион, плюющийся черный толстохвостый скорпион, желтый скорпион, полосатый древесный скорпион, древесный скорпион Дуранго и некоторые другие вииды.

7. Пауки: черная вдова, каракурт, все виды бродячих пауков, все виды атраксов, все виды миссулен, все виды тарантулов, все виды пауков-отшельников, все виды шестиглазых песочных пауков.

IV. Млекопитающие

8. Хищные: ушастые тюлени, обычные тюлени, морж, все виды медведей, лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс или ирбис, дымчатый леопард, калимантанский дымчатый леопард, гепард, пума, рысь обыкновенная, сервал, волк обыкновенный, рыжий волк, гиеновая собака, обыкновенная лисица, все виды медоедов и росомаха.

9. Хоботные, двурезцовые сумчатые, сирены и китообразные.

10. Непарнокопытные: тапировые, носороговые, лошадиные (исключение: домашняя лошадь и домашний осел).

11. Парнокопытные: бегемотовые, вилорог или вилороговая антилопа, жирафовые, бычьи — все дикие виды, за исключением содержащихся в одомашненном состоянии, все виды лошадиных антилоп, орикс, все виды гну, все виды конгони, овцебык, такин.

12. Приматы: гоминиды, гиббоны, тонкотелые обезьяны, все виды макак (Macaca), за исключением магота, все виды павианов, мангабеев, шерстистых обезьян, ревунов и паукообразных обезьян, а также капуциновые.

13. Грызуны: американские дикобразы.





Заводчиков американских дикобразов может ждать штраф (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

V. Птицы

14. Страусообразные: африканский страус. А также азуарообразные или австралийские страусы.

15. Нандуобразные, пеликанообразные, фламингообразные, пингвинообразные, журавлеобразные, соколообразные и кивиобразные.

16. Совообразные: все виды филинов.

VI. Хрящевые рыбы

17. Хвостоколообразные: орляковые скаты, скаты-хвостоколы.

18. Электрические скаты и кархаридные акулы.

VII. Костные рыбы

19. Скорпенообразные: морские окуни — особи более 1,5 метра, морские дракончики, все виды обыкновенных звездочетов.

20. Угреобразные: муреновые, конгер.

21. Гимнотообразные: электрический угорь.

VIII. Коралловые полипы

22. Зоантарии.

Тем не менее законодательство предусматривает ряд исключений. В частности, де-факто устанавливается запрет на содержание представителей дикой фауны в многоквартирных домах. При этом их можно размещать в условиях полувольного содержания и специально обустроенной среде обитания при наличии соответствующего разрешения от компетентных органов.

Продолжение после рекламы

Требования по содержанию животных

Согласно разъяснениям Члена Ассоциации юристов России Натальи Скрябиной, законодательство устанавливает ряд базовых требований для владельцев животных. В частности, они обязаны обеспечивать надлежащий уход за своими питомцами, а также гарантировать своевременное получение ими ветеринарной помощи и проведение обязательных профилактических ветеринарных процедур.

Содержание животных из списка разрешенных должно соответствовать санитарным требованиям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кроме того, собственники животных должны предпринимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства. Законодательство также обязывает владельцев предоставлять животных для осмотра должностным лицам органов государственного надзора. Отдельным пунктом выделяется требование об обращении с биологическими отходами в соответствии с действующим законодательством. При содержании животных владельцам необходимо учитывать нормы градостроительного и земельного законодательства. На этот счет в июне 2022 года вступил в силу ряд изменений. С этого момента граждане получили право использовать садовые и огородные земельные участки для разведения сельскохозяйственной птицы и кроликов для личных нужд.

Содержание домашних питомцев должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и ветеринарным правилам. Как отметила Скрябина, сейчас отсутствуют конкретные нормативы относительно количества животных на один квадратный метр жилой площади.

Однако содержание, например, 20 кошек в одной квартире является очевидным превышением разумных пределов. В таких случаях возникают проблемы с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима по уровню шума и предельно допустимым концентрациям запаха мочевины. Важным обязательным условием содержания домашних животных является наличие у них соответствующих документов.

Какие штрафы ждут за содержание «запрещенных» животных

За содержание в квартире медведей и ряда других животных россиян ждет штраф от трех тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Федеральном законе предусматривается возможность изъятия диких животных, которые содержатся или эксплуатируются в неволе с нарушением установленных норм. Такие животные должны вернуться в естественную среду обитания либо переданы в специализированные приюты. Граждане, которые держат дома диких животных, могут быть привлечены к ответственности со штрафом в одну тысячу рублей, а в отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности.

До окончания 2025 года ожидается принятие законопроекта, согласно которому размер штрафа за подобные правонарушения будет увеличен до 150 тысяч рублей. Отсутствие у домашнего животного ветеринарного паспорта с отметками о проведенных вакцинациях влечет за собой штраф для владельца в диапазоне от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Продолжение после рекламы

Полный список штрафов