12 мая 2021
11 мая 2021

В курганском селе нашли десятки трупов животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Шадринский элеватор «Агро-Клевер». Шадринск, овцы, бараны, озеро, осень
Нелегальное захоронение овец нашли в Лебяжьевском районе (архивное фото) Фото:

В селе Дубровное Лебяжьевского района (Курганская область) были найдены более 60 трупов овец. Об этом 13 мая URA.RU сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В марте специалистами ГБУ „Лебяжьевский центр ветеринарии“ совместно с участковым уполномоченным ОП „Лебяжьевское“ было проведено обследование территории хозяйства и под снегом было обнаружено более 60 трупов овец», — рассказали в пресс-службе. По данным Управления, местный житель скрыл, что часть его животных умерло.

В Управлении отметили, что животные начали умирать в конце 2020 года из-за нехватки корма и отсутствия крытых теплых загонов. Владельца животных обвинили в том, что он не рассказал об этом ответственным органам, а трупы не утилизировал должным образом. Мужчину оштрафовали.

Позже собственник утилизировал трупы животных на Елошанском скотомогильнике. На территории хозяйства специалисты провели дезинфекцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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