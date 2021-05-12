В курганском селе нашли десятки трупов животных

Нелегальное захоронение овец нашли в Лебяжьевском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Дубровное Лебяжьевского района (Курганская область) были найдены более 60 трупов овец. Об этом 13 мая URA.RU сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В марте специалистами ГБУ „Лебяжьевский центр ветеринарии“ совместно с участковым уполномоченным ОП „Лебяжьевское“ было проведено обследование территории хозяйства и под снегом было обнаружено более 60 трупов овец», — рассказали в пресс-службе. По данным Управления, местный житель скрыл, что часть его животных умерло.

В Управлении отметили, что животные начали умирать в конце 2020 года из-за нехватки корма и отсутствия крытых теплых загонов. Владельца животных обвинили в том, что он не рассказал об этом ответственным органам, а трупы не утилизировал должным образом. Мужчину оштрафовали.

Позже собственник утилизировал трупы животных на Елошанском скотомогильнике. На территории хозяйства специалисты провели дезинфекцию.