Лукашенко намерен укреплять связи с Украиной. «Год будет непростым»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
России, Казахстану, Белоруссии и Украине будет трудно выжить в одиночку, считает Александр Лукашенко Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил укреплять связи с братскими государствами, в том числе с Украиной. Глава государства также взял «жесткий курс», направленный на сохранение независимости республики.

«Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина», — цитирует Александра Лукашенко белорусское агентство BELTA.

По словам президента, перечисленным им государствами будет трудно выжить в одиночку. Лукашенко также подчеркнул, что 2022 год будет непростым. По его мнению, мир изменится «серьезнейшим образом» в плане объединения народов и государств в союзы.

Ранее Лукашенко заявил о том, что Казахстану, в котором с начала января продолжаются уличные протесты, необходимо оказать помощь. По мнению президента Беларуси, это необходимо для того, чтобы республика не стала «подарком» для США и НАТО, как Украина, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил укреплять связи с братскими государствами, в том числе с Украиной. Глава государства также взял «жесткий курс», направленный на сохранение независимости республики. «Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина», — цитирует Александра Лукашенко белорусское агентство BELTA. По словам президента, перечисленным им государствами будет трудно выжить в одиночку. Лукашенко также подчеркнул, что 2022 год будет непростым. По его мнению, мир изменится «серьезнейшим образом» в плане объединения народов и государств в союзы. Ранее Лукашенко заявил о том, что Казахстану, в котором с начала января продолжаются уличные протесты, необходимо оказать помощь. По мнению президента Беларуси, это необходимо для того, чтобы республика не стала «подарком» для США и НАТО, как Украина, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...