Лукашенко намерен укреплять связи с Украиной. «Год будет непростым»

07 января 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

России, Казахстану, Белоруссии и Украине будет трудно выжить в одиночку, считает Александр Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Президент Беларуси Александр Лукашенко решил укреплять связи с братскими государствами, в том числе с Украиной. Глава государства также взял «жесткий курс», направленный на сохранение независимости республики. «Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина», — цитирует Александра Лукашенко белорусское агентство BELTA. По словам президента, перечисленным им государствами будет трудно выжить в одиночку. Лукашенко также подчеркнул, что 2022 год будет непростым. По его мнению, мир изменится «серьезнейшим образом» в плане объединения народов и государств в союзы. Ранее Лукашенко заявил о том, что Казахстану, в котором с начала января продолжаются уличные протесты, необходимо оказать помощь. По мнению президента Беларуси, это необходимо для того, чтобы республика не стала «подарком» для США и НАТО, как Украина, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил укреплять связи с братскими государствами, в том числе с Украиной. Глава государства также взял «жесткий курс», направленный на сохранение независимости республики. «Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина», — цитирует Александра Лукашенко белорусское агентство BELTA. По словам президента, перечисленным им государствами будет трудно выжить в одиночку. Лукашенко также подчеркнул, что 2022 год будет непростым. По его мнению, мир изменится «серьезнейшим образом» в плане объединения народов и государств в союзы. Ранее Лукашенко заявил о том, что Казахстану, в котором с начала января продолжаются уличные протесты, необходимо оказать помощь. По мнению президента Беларуси, это необходимо для того, чтобы республика не стала «подарком» для США и НАТО, как Украина, передает RT.