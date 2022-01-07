России, Казахстану, Белоруссии и Украине будет трудно выжить в одиночку, считает Александр ЛукашенкоФото: Официальное интернет-представительство Президента России
Президент Беларуси Александр Лукашенко решил укреплять связи с братскими государствами, в том числе с Украиной. Глава государства также взял «жесткий курс», направленный на сохранение независимости республики.
«Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина», — цитирует Александра Лукашенко белорусское агентство BELTA.
По словам президента, перечисленным им государствами будет трудно выжить в одиночку. Лукашенко также подчеркнул, что 2022 год будет непростым. По его мнению, мир изменится «серьезнейшим образом» в плане объединения народов и государств в союзы.
Ранее Лукашенко заявил о том, что Казахстану, в котором с начала января продолжаются уличные протесты, необходимо оказать помощь. По мнению президента Беларуси, это необходимо для того, чтобы республика не стала «подарком» для США и НАТО, как Украина, передает RT.
Президент Беларуси Александр Лукашенко решил укреплять связи с братскими государствами, в том числе с Украиной. Глава государства также взял «жесткий курс», направленный на сохранение независимости республики. «Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина», — цитирует Александра Лукашенко белорусское агентство BELTA. По словам президента, перечисленным им государствами будет трудно выжить в одиночку. Лукашенко также подчеркнул, что 2022 год будет непростым. По его мнению, мир изменится «серьезнейшим образом» в плане объединения народов и государств в союзы. Ранее Лукашенко заявил о том, что Казахстану, в котором с начала января продолжаются уличные протесты, необходимо оказать помощь. По мнению президента Беларуси, это необходимо для того, чтобы республика не стала «подарком» для США и НАТО, как Украина, передает RT.