Более 17 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты - хорошая страховка, заявила Набиуллина Фото: Роман Наумов © URA.RU

Самозапретом на кредиты уже воспользовались более 17 млн россиян. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«С марта работает механизм самозапретов на кредиты, мы тоже с вами обсуждали. Этой опцией воспользовались уже почти 17 миллионов человек», — заявила Набиуллина в рамках заседания Совета Федерации. Она также отметила, что самозапрет — это хорошая страховка.

С 1 марта на портале «Госуслуги» начал функционировать сервис, позволяющий гражданам добровольно ввести для себя запрет на получение кредитов и займов. Данная мера может распространяться на все виды потребительских кредитных продуктов и займов. Ограничения предоставляются в различных форматах: например, пользователи могут наложить полный запрет или выбрать частичное ограничение, запретив оформление займов исключительно в дистанционном формате.

