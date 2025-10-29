Более 17 млн россиян установили самозапрет на кредиты
Самозапрет на кредиты - хорошая страховка, заявила Набиуллина
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Самозапретом на кредиты уже воспользовались более 17 млн россиян. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«С марта работает механизм самозапретов на кредиты, мы тоже с вами обсуждали. Этой опцией воспользовались уже почти 17 миллионов человек», — заявила Набиуллина в рамках заседания Совета Федерации. Она также отметила, что самозапрет — это хорошая страховка.
С 1 марта на портале «Госуслуги» начал функционировать сервис, позволяющий гражданам добровольно ввести для себя запрет на получение кредитов и займов. Данная мера может распространяться на все виды потребительских кредитных продуктов и займов. Ограничения предоставляются в различных форматах: например, пользователи могут наложить полный запрет или выбрать частичное ограничение, запретив оформление займов исключительно в дистанционном формате.
Ранее сообщалось, что за семь месяцев работы сервиса самозапрет оформили 14 миллионов россиян, а всего было подано 15,7 миллиона заявлений. Наибольшую долю пользователей самозапрета фиксировали в Мурманской области, Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Большинство граждан выбирали полный запрет на оформление кредитов и займов.
