Бороться с беспорядками в Казахстане будут миротворцы ОДКБ. Главное о революции к вечеру 6 января

06 января 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

В протестах в Казахстане, которые продолжаются со 2 января, усмотрели след бандформирований из стран Ближнего и Среднего Востока. В Алматы нашли обезглавленное тело силовика. Местные СМИ указывают на почерк боевиков, действующих на территории страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ) для борьбы с «террористической угрозой». URA.RU собрало главные события в Казахстане за 6 января.