В протестах в Казахстане, которые продолжаются со 2 января, усмотрели след бандформирований из стран Ближнего и Среднего Востока. В Алматы нашли обезглавленное тело силовика. Местные СМИ указывают на почерк боевиков, действующих на территории страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ) для борьбы с «террористической угрозой». URA.RU собрало главные события в Казахстане за 6 января.
О том, что в протестах могут участвовать террористические группировки, впервые заговорили местные СМИ. Это произошло после того, как обнаружили труп силовика без головы. После вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что в Казахстане действуют боевики из Афганистана. По некоторым данным, они взяли в кольцо два места дислокации военных.
Казахские силовики взяли штурмом центр Алматы. В операции принимают участие военные и представители правоохранительных органов. Силовикам удалось отбить у протестующих бывшую резиденцию президента, акимат (администрацию) Алматы и площадь Республики. В результате зачисток в городе были убиты 10 нападавших, которые пытались взять штурмом административные здания, сообщил представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.
В результате беспорядков в Казахстане погибли 18 силовиков. По данным МВД республики, всего в ходе протестов пострадали 748 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Нацгвардии.
В Казахстане вновь начались проблемы со связью. Оператор «Казахтелеком» второй раз за два дня отключил интернет, сообщает сервис по отслеживанию блокировок GlobalCheck. Ранее сеть была восстановлена почти по всей стране, кроме Алматы.
Из-за проблем с интернетом все финансовые организации Казахстана приостановили работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Национального банка Олжас Рамзанов. Россияне, прибывшие в страну, не могут обменять рубли на тенге, рассказал корреспондент URA.RU, работающий на месте событий. Чтобы снять деньги в банкомате, иностранцам и местным приходится стоять в огромных очередях.
Президент Токаев поручил правительству Казахстана создать следственную группу для выявления причин беспорядков и привлечения к уголовной и административной ответственности зачинщиков. Также он велел восстановить работу городской инфраструктуры и обеспечить достойную поддержку семьям погибших силовиков.
Обстановка в Нур-Султане к вечеру 6 января спокойная, сообщил URA.RU депутат Госдумы Виталий Милонов. Он прибыл в Казахстан на рождественскую службу, которая должна была состояться в Алматы. По словам депутата, в бывшую столицу Казахстана почти невозможно добраться. На дорогах к Алматы стоят блокпосты.
В протестах в Казахстане, которые продолжаются со 2 января, усмотрели след бандформирований из стран Ближнего и Среднего Востока. В Алматы нашли обезглавленное тело силовика. Местные СМИ указывают на почерк боевиков, действующих на территории страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ) для борьбы с «террористической угрозой». URA.RU собрало главные события в Казахстане за 6 января.