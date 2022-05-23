В Курганской области уничтожили более тонны неизвестных груш

У курганского предпринимателя изъяли 1,3 тонны груш неизвестного происхождения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более тонны груш неизвестного происхождения уничтожили сотрудники Россельхознадзора и таможни. Партию незаконно ввезенных фруктов в Россию обнаружили в одной из торговых точек Кургана. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Курганской транспортной прокуратурой совместно с должностными лицами таможни и специалистами Управления Россельхознадзора по Курганской области установлен факт реализации на территории города Кургана в одной из торговых точек индивидуальным предпринимателем подкарантийной продукции — груш в количестве 1,3 тонны. Страна происхождения фруктов не установлена. Реализуемый товар уничтожен с участием представителя прокуратуры», — говорится в сообщении.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителю назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.