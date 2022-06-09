На Курганскую область надвигается грозовой фронт

10 июня 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

В выходной день в Курганской области пройдет гроза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Курганской области в субботу, 11 июня, ждет кратковременный дождь, местами пройдет гроза. Об этом сообщает сайт курганского гидрометцентра. «По прогнозу синоптиков, 11 июня, на территории Курганской области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой кратковременный дождь, местами — грозы. Днем температура воздуха составит +24 °. Ветер северо-западный, местами порывистый до 14 м/с», — говорится на сайте. Ночью температура опустится до +7°. В День России, 12 июня, в регионе будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется до +23°. Ветер западный, умеренный 3-8 м/с, сообщается в прогнозе. До этого URA.RU писало, что сильный ветер повалил деревья в дворах Кургана. Жители города опубликовали снимки поваленных стволов и веток в соцсетях мессенджерах. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жителей Курганской области в субботу, 11 июня, ждет кратковременный дождь, местами пройдет гроза. Об этом сообщает сайт курганского гидрометцентра. «По прогнозу синоптиков, 11 июня, на территории Курганской области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой кратковременный дождь, местами — грозы. Днем температура воздуха составит +24 °. Ветер северо-западный, местами порывистый до 14 м/с», — говорится на сайте. Ночью температура опустится до +7°. В День России, 12 июня, в регионе будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется до +23°. Ветер западный, умеренный 3-8 м/с, сообщается в прогнозе. До этого URA.RU писало, что сильный ветер повалил деревья в дворах Кургана. Жители города опубликовали снимки поваленных стволов и веток в соцсетях мессенджерах.