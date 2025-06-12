Артист Niletto выступит в Кургане за 5,9 миллиона рублей
Курганские власти заплатят за выступление певца Niletto на общегородском выпускном около шести миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы шоу-бизнеса.
«Власти заплатят за выступление Niletto почти шесть миллионов рублей», — сообщил инсайдер. Информация подтверждается данными из договора.
Ранее URA.RU писало, что хедлайнером общегородского фестиваля выпускников «Прекрасное далеко» выступит певец Niletto. Концерт артиста пройдет 26 июня на Троицкой площади. Он исполнит хиты «Любимка», «Если тебе будет грустно», «Краш» и другие.
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