Курганцы сообщили, что в городе сильный ветер поломал деревья Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганцы опубликовали в социальных сетях и мессенджерах фото поваленных сильным ветром деревьев. Так, новость о сломанном дереве во дворе по улице Комсомольской разместил в своем telegram-канале депутат Курганской гордумы Иван Камшилов.

«Ураган уже у нашего дома. Проверим, как работает служба 112, когда освободят тротуар и подъезд», — написал депутат, публикуя фото упавшей во дворе ивы. На снимке видно, что один из трех стволов сломанного дерева перегородил жителям выход из дома и упал рядом с легковым автомобилем.

Другой житель разместил в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» фотографии из двора по улице Пролетарской. «На Пролетарской, 42 ветер повалил дерево», — прокомментировал снимки упавшего тополя пользователь Алексей Огнев.

Ранее URA.RU сообщало, что ГУ МЧС Курганской области предупредило жителей о непогоде 7 июня. В ведомстве пообещали грозы, град и ветер до 18 метров в секунду.

Поваленная ветром ива во дворе по улице Комсомольской в Кургане Фото: telegram-канал Ивана Камшилова

Сломанное сильным ветром дерево в курганском дворе по Пролетарской, 42 Фото: «Типичный Курган» в соцсети «Вконтакте»

Ствол упавшего от ветра дерева в Кургане на ул. Пролетарская, 42 Фото: «Типичный Курган» в соцсети «Вконтакте»