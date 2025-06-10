В Госдуме вступились за URA.RU перед МВД

Депутат Госдумы Наумов направил письмо Колокольцеву после обысков в URA.RU

10 июня 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Дело вокруг URA.RU разрослось до федеральных масштабов, сказал депутат Госдумы Станислав Наумов Фото: Роман Наумов © URA.RU Депутат Госдумы Станислав Наумов направил официальное письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву после обысков в редакции URA.RU и задержания свердловского редактора агентства Дениса Аллаярова. В документе представитель нижней палаты парламента призывает министра обратить внимание на произошедшее и указывает на необходимость корректного отношения к журналистам издания. «Прошу вас обратить внимание на ситуацию, связанную со следственными действиями в помещении российского информационного агентства „УРА.РУ“. Не ставя под сомнение правомерность устранения любых не соответствующих закону подходов к работе с информацией, считаю важным обеспечить максимально корректное отношение к журналистам издания, укрепляющее доверие и повышающее авторитет правоохранительных органов в глазах гражданского общества», — написал в письме Наумов. Свое решение отправить запрос в МВД депутат Наумов обосновал тем, что дело вокруг URA.RU разрослось до федеральных масштабов. «Оно вышло за рамки регионального уровня, потому что общество хочет получить больше прозрачности в работе правоохранительных органов. Они хотят знать, что не нарушаются права задержанных, подследственных, им дают возможность общаться с адвокатами», — сообщил он. Станислав Наумов также поднял вопрос о недопустимости жестокого обращения с журналистами. «[Во время обысков в свердловской редакции URA.RU силовики] явно перегнули все палки. Нужно вести себя цивилизованно, перестать быть „устрашающей организацией“, в этом нет никакой необходимости. Устрашение нужно только в одном месте — на линии соприкосновения с ВСУ», — отметил депутат. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Редактора URA.RU Дениса Аллаярова отправили в СИЗО из-за «взятки» своему дяде в 20 тысяч рублей Обыски в редакции URA.RU и квартирах трех сотрудников агентства — Анны Салымской, Сергея Бодрова и Дениса Аллаярова — прошли 5 июня. На это время была парализована работа редакции — из-за отключения серверов был отложен выпуск многих общественно важных материалов. На время обысков корреспонденты свердловской редакции были лишены возможности заниматься своей работой, из-за чего простаивали как сайт, так и соцсети URA.RU. После завершения обысков корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская были отпущены. Позднее вечером руководителя свердловской редакции задержали повторно. Его обвинили в даче «взятки» в 20 тысяч рублей родному дяде, бывшему сотруднику полиции Андрею Карпову. В отношении него ранее возбуждено уголовное дело, в рамках которого он дал показания в отношении своего племянника — якобы тот передавал ему деньги. Редакция считает дело ошибочным и угрожающим работе агентства, пристально соблюдающего закон и заботящегося о благополучии читателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Станислав Наумов направил официальное письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву после обысков в редакции URA.RU и задержания свердловского редактора агентства Дениса Аллаярова. В документе представитель нижней палаты парламента призывает министра обратить внимание на произошедшее и указывает на необходимость корректного отношения к журналистам издания. «Прошу вас обратить внимание на ситуацию, связанную со следственными действиями в помещении российского информационного агентства „УРА.РУ“. Не ставя под сомнение правомерность устранения любых не соответствующих закону подходов к работе с информацией, считаю важным обеспечить максимально корректное отношение к журналистам издания, укрепляющее доверие и повышающее авторитет правоохранительных органов в глазах гражданского общества», — написал в письме Наумов. Свое решение отправить запрос в МВД депутат Наумов обосновал тем, что дело вокруг URA.RU разрослось до федеральных масштабов. «Оно вышло за рамки регионального уровня, потому что общество хочет получить больше прозрачности в работе правоохранительных органов. Они хотят знать, что не нарушаются права задержанных, подследственных, им дают возможность общаться с адвокатами», — сообщил он. Станислав Наумов также поднял вопрос о недопустимости жестокого обращения с журналистами. «[Во время обысков в свердловской редакции URA.RU силовики] явно перегнули все палки. Нужно вести себя цивилизованно, перестать быть „устрашающей организацией“, в этом нет никакой необходимости. Устрашение нужно только в одном месте — на линии соприкосновения с ВСУ», — отметил депутат. Обыски в редакции URA.RU и квартирах трех сотрудников агентства — Анны Салымской, Сергея Бодрова и Дениса Аллаярова — прошли 5 июня. На это время была парализована работа редакции — из-за отключения серверов был отложен выпуск многих общественно важных материалов. На время обысков корреспонденты свердловской редакции были лишены возможности заниматься своей работой, из-за чего простаивали как сайт, так и соцсети URA.RU. После завершения обысков корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская были отпущены. Позднее вечером руководителя свердловской редакции задержали повторно. Его обвинили в даче «взятки» в 20 тысяч рублей родному дяде, бывшему сотруднику полиции Андрею Карпову. В отношении него ранее возбуждено уголовное дело, в рамках которого он дал показания в отношении своего племянника — якобы тот передавал ему деньги. Редакция считает дело ошибочным и угрожающим работе агентства, пристально соблюдающего закон и заботящегося о благополучии читателей.