В Кургане в границах улиц Гоголя, Половинская и Орлова планируют снести 50 частных домов. На их месте появится квартал с новостройками. Корреспондент URA.RU подготовил карту с адресами объектов, подлежащих сносу.
Половина домов под снос в частном секторе пойдет по улицам Односторонка и 2-я Односторонка. По улице Орлова — восемь, по улицам Новая и Пушкина — по семь. Еще три здания снесут по улице Гоголя.
Площадь участка под КРТ составляет 42,5 тысячи квадратных метров. Реализовать проект планируют в течение 10 лет. Согласно договору, на этой территории будет разрешено строить высотки до 25 этажей и среднеэтажные дома. Также допускается возведение магазинов, объектов бытового обслуживания и общественного питания, здания делового управления.
Список адресов:
- улица Гоголя, 203, 205, 205А;
- улица Новая, 70, 74 (блок 1 и 2), 76, 91, 93, 97, 99;
- улица Пушкина, 212, 214, 249, 251, 253, 255, 257;
- улица Орлова, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112;
- улица 2-я Односторонка, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15;
- улица Односторонка, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 63А.
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