11 июня 2025

Какие дома снесут ради строительства нового квартала в Кургане. Карта

В Кургане снесут десятки домов, чтобы построить высотки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане снесут 50 частных домов ради проекта КРТ
В Кургане снесут 50 частных домов ради проекта КРТ Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане в границах улиц Гоголя, Половинская и Орлова планируют снести 50 частных домов. На их месте появится квартал с новостройками. Корреспондент URA.RU подготовил карту с адресами объектов, подлежащих сносу.

Половина домов под снос в частном секторе пойдет по улицам Односторонка и 2-я Односторонка. По улице Орлова — восемь, по улицам Новая и Пушкина — по семь. Еще три здания снесут по улице Гоголя.

Площадь участка под КРТ составляет 42,5 тысячи квадратных метров. Реализовать проект планируют в течение 10 лет. Согласно договору, на этой территории будет разрешено строить высотки до 25 этажей и среднеэтажные дома. Также допускается возведение магазинов, объектов бытового обслуживания и общественного питания, здания делового управления.

Список адресов:

  • улица Гоголя, 203, 205, 205А;
  • улица Новая, 70, 74 (блок 1 и 2), 76, 91, 93, 97, 99;
  • улица Пушкина, 212, 214, 249, 251, 253, 255, 257;
  • улица Орлова, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112;
  • улица 2-я Односторонка, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15;
  • улица Односторонка, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 63А.

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В Кургане в границах улиц Гоголя, Половинская и Орлова планируют снести 50 частных домов. На их месте появится квартал с новостройками. Корреспондент URA.RU подготовил карту с адресами объектов, подлежащих сносу. Половина домов под снос в частном секторе пойдет по улицам Односторонка и 2-я Односторонка. По улице Орлова — восемь, по улицам Новая и Пушкина — по семь. Еще три здания снесут по улице Гоголя. Площадь участка под КРТ составляет 42,5 тысячи квадратных метров. Реализовать проект планируют в течение 10 лет. Согласно договору, на этой территории будет разрешено строить высотки до 25 этажей и среднеэтажные дома. Также допускается возведение магазинов, объектов бытового обслуживания и общественного питания, здания делового управления. Список адресов:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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