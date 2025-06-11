11 июня 2025

У черной иномарки разбита «морда»: в центре Кургана произошла авария. Видео

В центре Кургана разбилась черная иномарка
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина попала в ДТП
Машина попала в ДТП Фото:

На перекрестке в центре Кургана водитель иномарки черного цвет попал в аварию. У машины разбита передняя часть, вытек антифриз. Об этом рассказали очевидцы.

«ДТП произошло на перекрестке улиц Коли Мяготина — Ленина. Повреждена черная иномарка», сообщается в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте».

В Госавтоинспекцию УМВД России по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

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На перекрестке в центре Кургана водитель иномарки черного цвет попал в аварию. У машины разбита передняя часть, вытек антифриз. Об этом рассказали очевидцы. «ДТП произошло на перекрестке улиц Коли Мяготина — Ленина. Повреждена черная иномарка», сообщается в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте». В Госавтоинспекцию УМВД России по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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