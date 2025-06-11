Машина попала в ДТП
На перекрестке в центре Кургана водитель иномарки черного цвет попал в аварию. У машины разбита передняя часть, вытек антифриз. Об этом рассказали очевидцы.
«ДТП произошло на перекрестке улиц Коли Мяготина — Ленина. Повреждена черная иномарка», сообщается в паблике «ЧП Курган» во «ВКонтакте».
В Госавтоинспекцию УМВД России по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
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