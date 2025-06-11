В Кургане открыли мемориал в честь полных кавалеров Георгиевского креста. Фото, видео

12 июня 2025 в 11:34 Размер текста - 17 +

В храме на Увале появилась мемориальная доска героям-землякам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Храме великомученика Георгия Победоносца при Курганском пограничном институте открыли мемориальную доску в честь полных кавалеров Георгиевского креста. На торжественном мероприятии присутствовали Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, военком Айрат Зарипов и родственники героев. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «В храме на Увале торжественно открыли мемориальную доску в честь восьми зауральцев — полных кавалеров Георгиевского креста», — передает корреспондент. По четыре знака отличия земляки получили за Китайский поход, Русско-японскую и Первую мировую войны. «Мемориальная доска посвящена определенным событиям. Сейчас нашлись очередные восемь зауральцев — полных кавалеров. Если найдутся еще такие же, то обязательно будет открывать еще. Это наша история. Ее необходимо освещать, показывать и рассказывать нашим детям», — сказал военком Зарипов. Митрополит Даниил отметил на открытии, что Россия будет сильной страной, если не забудет о вере в Бога. Среди полных кавалеров Георгиевского креста: Емельян Демидов, Зотей Евдокимов, Георгий Захаров, Клавдий Кичигин, Андриан Кошелев, Никон Куликов, Тихон Логунов и Григорий Моисеев. Под списком героев написана фраза из Еванглие от Иоанна 5:13: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Храме великомученика Георгия Победоносца при Курганском пограничном институте открыли мемориальную доску в честь полных кавалеров Георгиевского креста. На торжественном мероприятии присутствовали Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, военком Айрат Зарипов и родственники героев. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «В храме на Увале торжественно открыли мемориальную доску в честь восьми зауральцев — полных кавалеров Георгиевского креста», — передает корреспондент. По четыре знака отличия земляки получили за Китайский поход, Русско-японскую и Первую мировую войны. «Мемориальная доска посвящена определенным событиям. Сейчас нашлись очередные восемь зауральцев — полных кавалеров. Если найдутся еще такие же, то обязательно будет открывать еще. Это наша история. Ее необходимо освещать, показывать и рассказывать нашим детям», — сказал военком Зарипов. Митрополит Даниил отметил на открытии, что Россия будет сильной страной, если не забудет о вере в Бога. Среди полных кавалеров Георгиевского креста: Емельян Демидов, Зотей Евдокимов, Георгий Захаров, Клавдий Кичигин, Андриан Кошелев, Никон Куликов, Тихон Логунов и Григорий Моисеев. Под списком героев написана фраза из Еванглие от Иоанна 5:13: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя».