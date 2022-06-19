Кадыров: наемники из США избегают боев. «Для важнее записать видеоотчеты»

19 июня 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Американские наемники избегают прямых огневых столкновений, сообщил Рамзан Кадыров Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские наемники на Украине избегают прямых боевых столкновений и постоянно записывают видеоотчеты. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Стоит отметить, что зачастую американские наемники избегают прямого и долгого огневого столкновения. Для них более важно записать видеоотчеты, а затем быстро покинуть горячую точку. Поэтому такие ролики они записывают редко, лишь в состоянии адреналинового страха. Информацию об успешном продвижении объединенной группировки украинские СМИ замалчивают. Оно и понятно, ведь перед Западом нужно рисовать выгодную картину. Но факт остается фактом», — написал Кадыров. Ранее глава Чечни сообщал, что иностранные наемники на Украине несут большие потери. По данным Минобороны РФ, за последние месяцы на Украину прибыло 6956 иностранных наемников, передает телеканал 360. Власти Донецкой народной республики заявили, что наемники, попавшие в плен, не подлежат обмену, пишет деловая газета «Взгляд». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Американские наемники на Украине избегают прямых боевых столкновений и постоянно записывают видеоотчеты. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Стоит отметить, что зачастую американские наемники избегают прямого и долгого огневого столкновения. Для них более важно записать видеоотчеты, а затем быстро покинуть горячую точку. Поэтому такие ролики они записывают редко, лишь в состоянии адреналинового страха. Информацию об успешном продвижении объединенной группировки украинские СМИ замалчивают. Оно и понятно, ведь перед Западом нужно рисовать выгодную картину. Но факт остается фактом», — написал Кадыров. Ранее глава Чечни сообщал, что иностранные наемники на Украине несут большие потери. По данным Минобороны РФ, за последние месяцы на Украину прибыло 6956 иностранных наемников, передает телеканал 360. Власти Донецкой народной республики заявили, что наемники, попавшие в плен, не подлежат обмену, пишет деловая газета «Взгляд». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.