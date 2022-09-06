06 сентября 2022

В курганской детской поликлинике изменили режим работы из-за COVID

В курганской детской поликлинике из-за COVID отменили дни приема здоровых детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочные комплексы. Курган, детская поликлиника, детская коляска, детская больница
В детской поликлинике отменили прием здоровых детей по четвергам Фото:

Курганская детская поликлиника с 15 сентября временно отменяет дни приема здоровых детей по четвергам. Изменение связано с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщается в группе поликлиники во «ВКонтакте».

«В связи с повышением роста заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией по четвергам с 15.09.2022 года временно отменены дни здоровых детей. Прием здоровых детей будет осуществляться каждый вторник», — говорится в сообщении Курганской детской поликлиники.

Для детей с признаками ОРВИ будет открыта электронная запись на понедельник, среду, четверг и пятницу. В департаменте здравоохранения отмечают, что с заболевшим ребенком можно обратиться в кабинет первичного приема, без предварительной записи. Вызвать врача на дом можно по телефону дистанционного медицинского центра 122, 8(3522)44-36-70.

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Курганская детская поликлиника с 15 сентября временно отменяет дни приема здоровых детей по четвергам. Изменение связано с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщается в группе поликлиники во «ВКонтакте». «В связи с повышением роста заболеваемости ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией по четвергам с 15.09.2022 года временно отменены дни здоровых детей. Прием здоровых детей будет осуществляться каждый вторник», — говорится в сообщении Курганской детской поликлиники. Для детей с признаками ОРВИ будет открыта электронная запись на понедельник, среду, четверг и пятницу. В департаменте здравоохранения отмечают, что с заболевшим ребенком можно обратиться в кабинет первичного приема, без предварительной записи. Вызвать врача на дом можно по телефону дистанционного медицинского центра 122, 8(3522)44-36-70.
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© Служба новостей «URA.RU»
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