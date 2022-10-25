Жители Тюменской области против вырубки леса возле деревни Мотуши

Жители деревни Мотуши категорически против вырубки местного леса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В деревне Мотуши (Тюменская область) власти, по словам местных жителей, без предупреждения собираются копать карьер, при этом вырубая местный лес. Пост был опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ТЯ (Типичное Ярково) Тюменская область». Местные жители категорически против вырубки.

«Власти без предупреждения решили выкопать карьер! При этом пострадает и наш лес, площадью 38 гектар, и наша дамба, которая защищает деревню от потопов. Песок с карьера будут вывозить на продажу. Нам не давали земли на застройку, зато на карьер разрешение дали. Они втихушку сделали это, подготовив документы, поставив всех жителей перед фактом, даже страшно представить, что же будет в дальнейшем. Мы готовы бороться до конца за наши леса», — написала Юлия Хамидулина.

Также по словам автора поста, в государственных органах, в которые обращались местные жители, им сообщили, что решение окончательное и неоспоримое. Комментаторы предложили обратиться в прокуратуру и привлечь к ситуации телевидение. Кто-то считает, что в решении инцидента помочь сможет только президент России. «Нужно обращаться напрямую к Путину. Иначе эти варвары все перекопают», — написал Виктор Анисимов.

В департамент лесного хозяйства области агентство направило письменный запрос для выяснения обстоятельств. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы обратились к губернатору области Александру Моору с просьбой ответить за вырубку лесов в районе деревни Криводанова. Горожане даже создали и активно распространяли онлайн петицию.