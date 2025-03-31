Медведев раскрыл, зачем Макрон посадил Ле Пен

Медведев: Макрон устранил одного из главных конкурентов, посадив Ле Пен
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Медведев заявил, что Франция дискредитировала себя, когда посадила Ле Пен
Медведев заявил, что Франция дискредитировала себя, когда посадила Ле Пен Фото:

Суд над главой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во Франции президенту страны Эммануэлю Макрону был нужен для того, чтобы устранить лидера одной из крупнейших партий страны в преддверии выборов 2027 года. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

«Главный смысл этого быстро состряпанного решения [приговора Ле Пен к заключению] — устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года», — написал Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте». Он добавил, что нынешние французские власти, включая Макрона, окончательно дискредитировали себя, и французам следует подумать о революции для установления Пятой Республики.

Медведев связал это событие с недавними событиями в Румынии, где также «под надуманны м предлогом» был отстранен от выборов популярный кандидат Кэлин Джорджеску. зампред Совбеза напомнил, что тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитал «европейскую шушеру» на саммите в Мюнхене. 

Суд над Ле Пен прошел 31 марта в Париже. Ее обвинили в растрате средств Европарламента. Ее приговорили к четырем годам тюрьмы и пятилетнему лишению избирательных прав.

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Суд над главой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во Франции президенту страны Эммануэлю Макрону был нужен для того, чтобы устранить лидера одной из крупнейших партий страны в преддверии выборов 2027 года. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.  «Главный смысл этого быстро состряпанного решения [приговора Ле Пен к заключению] — устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года», — написал Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте». Он добавил, что нынешние французские власти, включая Макрона, окончательно дискредитировали себя, и французам следует подумать о революции для установления Пятой Республики. Медведев связал это событие с недавними событиями в Румынии, где также «под надуманны м предлогом» был отстранен от выборов популярный кандидат Кэлин Джорджеску. зампред Совбеза напомнил, что тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитал «европейскую шушеру» на саммите в Мюнхене.  Суд над Ле Пен прошел 31 марта в Париже. Ее обвинили в растрате средств Европарламента. Ее приговорили к четырем годам тюрьмы и пятилетнему лишению избирательных прав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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