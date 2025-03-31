Медведев раскрыл, зачем Макрон посадил Ле Пен

Суд над главой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во Франции президенту страны Эммануэлю Макрону был нужен для того, чтобы устранить лидера одной из крупнейших партий страны в преддверии выборов 2027 года. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Главный смысл этого быстро состряпанного решения [приговора Ле Пен к заключению] — устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года», — написал Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте». Он добавил, что нынешние французские власти, включая Макрона, окончательно дискредитировали себя, и французам следует подумать о революции для установления Пятой Республики.
Медведев связал это событие с недавними событиями в Румынии, где также «под надуманны м предлогом» был отстранен от выборов популярный кандидат Кэлин Джорджеску. зампред Совбеза напомнил, что тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитал «европейскую шушеру» на саммите в Мюнхене.
Суд над Ле Пен прошел 31 марта в Париже. Ее обвинили в растрате средств Европарламента. Ее приговорили к четырем годам тюрьмы и пятилетнему лишению избирательных прав.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.