08 апреля 2025

ГИБДД в Тюменской области выпустило обращение к водителям. Фото

ГИБДД в Тюменской области предупредило водителей о густом тумане на трассах
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД попросили водителей снизить скорость на трассе
В ГИБДД попросили водителей снизить скорость на трассе Фото:

В Тюменской области на двух федеральных трассах вечером 31 марта видимость упала местами до 50 метров. Об этом в ГИБДД региона предупредили водителей.

«Сложные погодные условия в Ишимском районе Тюменской области. На федеральных автодорогах Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск плохая видимость около 50-100 метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ухудшение видимости вызвал густой туман. Автолюбителей просят быть аккуратными и снизить скорость на трассе.

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В Тюменской области на двух федеральных трассах вечером 31 марта видимость упала местами до 50 метров. Об этом в ГИБДД региона предупредили водителей. «Сложные погодные условия в Ишимском районе Тюменской области. На федеральных автодорогах Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск плохая видимость около 50-100 метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ухудшение видимости вызвал густой туман. Автолюбителей просят быть аккуратными и снизить скорость на трассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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