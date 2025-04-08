В ГИБДД попросили водителей снизить скорость на трассе
В Тюменской области на двух федеральных трассах вечером 31 марта видимость упала местами до 50 метров. Об этом в ГИБДД региона предупредили водителей.
«Сложные погодные условия в Ишимском районе Тюменской области. На федеральных автодорогах Тюмень — Омск и Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск плохая видимость около 50-100 метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ухудшение видимости вызвал густой туман. Автолюбителей просят быть аккуратными и снизить скорость на трассе.
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