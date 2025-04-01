Власти Украины игнорируют требования Трампа

Украинское правительство не готовится к выборам. Информация от западных СМИ о совещании на эту тему в офисе президента Владимира Зеленского не соответствует действительности. С таким заявлением выступил лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
«Я не только не участвовал в таком совещании, но даже утверждаю, что такого совещания не было вообще. Никакие выборы (президента — прим. URA.RU) не готовятся, никакой подготовки не ведется. Мы, наоборот, постоянно работаем над тем, чтобы успокаивать наших коллег из других политических партий и фракций, потому что они постоянно вот уже два года говорят, что вот-вот выборы», — цитирует Давида Арахамию украинское издание «Общественное».
Вашингтон ранее открыто потребовал от властей Украины провести президентские выборы. Это риторика только усиливается. Процедура станет фикцией, потому что в стране нет действующих политических партий и оппозиции, заявил в беседе с «Национальной службой новостей» экс-глава украинского правительства Николай Азаров. Экс-главкома ВСУ и посла Украины в Британии Валерия Залужного считают главным соперником Зеленского, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин предложил формат внешнего управления при поддержке ООН и США, пока в стране не пройдут выборы.
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