Власти Украины игнорируют требования Трампа

Депутат Рады Арахамия отрицает подготовку Киева к выборам
© Служба новостей «URA.RU»
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Киев предпринимает все усилия, чтобы отсрочить выборы президента Украины
Киев предпринимает все усилия, чтобы отсрочить выборы президента Украины Фото:

Украинское правительство не готовится к выборам. Информация от западных СМИ о совещании на эту тему в офисе президента Владимира Зеленского не соответствует действительности. С таким заявлением выступил лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Я не только не участвовал в таком совещании, но даже утверждаю, что такого совещания не было вообще. Никакие выборы (президента — прим. URA.RU) не готовятся, никакой подготовки не ведется. Мы, наоборот, постоянно работаем над тем, чтобы успокаивать наших коллег из других политических партий и фракций, потому что они постоянно вот уже два года говорят, что вот-вот выборы», — цитирует Давида Арахамию украинское издание «Общественное».

Вашингтон ранее открыто потребовал от властей Украины провести президентские выборы. Это риторика только усиливается. Процедура станет фикцией, потому что в стране нет действующих политических партий и оппозиции, заявил в беседе с «Национальной службой новостей» экс-глава украинского правительства Николай Азаров. Экс-главкома ВСУ и посла Украины в Британии Валерия Залужного считают главным соперником Зеленского, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин предложил формат внешнего управления при поддержке ООН и США, пока в стране не пройдут выборы.

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Украинское правительство не готовится к выборам. Информация от западных СМИ о совещании на эту тему в офисе президента Владимира Зеленского не соответствует действительности. С таким заявлением выступил лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Я не только не участвовал в таком совещании, но даже утверждаю, что такого совещания не было вообще. Никакие выборы (президента — прим. URA.RU) не готовятся, никакой подготовки не ведется. Мы, наоборот, постоянно работаем над тем, чтобы успокаивать наших коллег из других политических партий и фракций, потому что они постоянно вот уже два года говорят, что вот-вот выборы», — цитирует Давида Арахамию украинское издание «Общественное». Вашингтон ранее открыто потребовал от властей Украины провести президентские выборы. Это риторика только усиливается. Процедура станет фикцией, потому что в стране нет действующих политических партий и оппозиции, заявил в беседе с «Национальной службой новостей» экс-глава украинского правительства Николай Азаров. Экс-главкома ВСУ и посла Украины в Британии Валерия Залужного считают главным соперником Зеленского, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин предложил формат внешнего управления при поддержке ООН и США, пока в стране не пройдут выборы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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